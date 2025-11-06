RWE Aktienrückkauf: Analysten heben Kursziel auf 50 Euro – Jetzt investieren!

Zusätzlich wurde am 5. November 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten herausgegeben. RWE plant, am 12. November 2025 eine Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr 2025 zu veröffentlichen. Diese wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zugänglich sein.

Am 4. November 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die Informationen über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms enthält. Im Zeitraum vom 27. bis 31. Oktober 2025 erwarb RWE insgesamt 699.140 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms, das am 30. Mai 2025 gestartet wurde. Die Aktienkäufe wurden über die Börse XETRA abgewickelt, wobei die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 40,55 und 42,83 Euro pro Aktie lagen. Das gesamte Volumen der in dieser Tranche erworbenen Aktien beläuft sich auf 9.952.149 Stück seit Beginn des Programms.

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für RWE von 40 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman hebt hervor, dass RWE im Hinblick auf die jüngsten Kursentwicklungen und die Wachstumsperspektiven, insbesondere im Bereich Offshore-Windparks in Großbritannien, im US-Geschäft und den deutschen Gaskraftwerksplänen, gut positioniert ist. Farman sieht RWE-Aktien als unterbewertet im Vergleich zur Konkurrenz.

In einer weiteren Mitteilung vom 3. November 2025 informierte RWE über den Fortschritt des deutschen Belegschaftsaktienprogramms. Im gleichen Zeitraum (27. bis 31. Oktober 2025) wurden 89.692 Aktien im Rahmen dieses Programms erworben, mit einem Gesamtvolumen von 353.533 Aktien seit Beginn des Programms am 6. Oktober 2025. Auch diese Käufe fanden über die Börse XETRA statt, wobei die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 40,62 und 42,87 Euro pro Aktie lagen.

Insgesamt zeigt RWE mit diesen Maßnahmen eine klare Strategie zur Stärkung des Aktionärswerts und zur Förderung des Mitarbeiterengagements, während die Analystenoptimismus hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens äußern.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 42,54EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.