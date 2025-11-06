Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit DFB
- Zalando steigert Umsatz um 25% auf 3 Mrd. Euro.
- Zukauf von About You stärkt operative Ergebnisse.
- Fünfjährige Partnerschaft mit DFB bis 2030.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ mehr verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vom Zukauf About You. Zudem wurde eine Partnerschaft über fünf Jahre mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) bekannt gegeben. Zalando werde bis 2030 zu einem der Hauptpartner der Männer-, Frauen- und Junioren-Nationalmannschaften, teilte das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Donnerstag mit.
Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um gut ein Viertel auf drei Milliarden Euro. Beim Bruttowarenvolumen (GMV) wurde ein Anstieg um 21,6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich von rund 92,7 auf 96,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Zalando mit 12,5 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum mit 44,3 Millionen Euro. Das lag auch an höheren Investitionen.
Der Anfang August um den Zukauf About You aktualisierte Jahresausblick wurde bestätigt. Das Management erwartet weiter einen Umsatz von 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 550 bis 600 Millionen Euro./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 23,99 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -5,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,29 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +31,47 %/+120,53 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Rein rechnerisch klingt das plausibel. Aber welche Bank soll für fallende Kurse sorgen, und was wäre dann deren Profit?
Da hat jemand 30.000 Aktien gekauft, ein gutes Zeichen vor den Zahlen.