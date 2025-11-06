    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando startet 100 Millionen Euro Aktienrückkauf – Kurs steigt sofort!

    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando, der führende Online-Händler für Mode und Lifestyle in Europa, hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien umfasst. Der Gesamtwert des Rückkaufs beläuft sich auf bis zu 100 Millionen Euro, ohne Erwerbsnebenkosten. Dieses Programm dient der Erfüllung von Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder. Der Rückkauf startet am 6. November 2025 und endet spätestens am 31. Dezember 2025. Die Aktien werden über die Börse erworben, was bereits zu einem Anstieg des Aktienkurses um über 2 Prozent nach Börsenschluss führte.

    Zalando hat zudem am 6. November 2025 seine Quartalszahlen veröffentlicht, die ein starkes Wachstum im dritten Quartal zeigen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 21,6 % auf 4,2 Milliarden Euro, während der Umsatz um 26,5 % auf 3 Milliarden Euro zulegte. Diese positive Entwicklung wird durch den Zusammenschluss mit ABOUT YOU unterstützt, der es Zalando ermöglicht, eine breitere Kundenbasis zu erreichen. Das bereinigte EBIT verbesserte sich auf 96 Millionen Euro, was die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie unterstreicht.

    Im B2C-Bereich plant Zalando, seine Sportoffensive durch eine strategische Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu stärken. Diese Partnerschaft wird Zalando bis 2030 zu einem der Hauptpartner der Nationalmannschaften machen und zielt darauf ab, das Sportgeschäft weiter auszubauen. Im B2B-Segment hat Zalando ebenfalls Fortschritte gemacht, unter anderem durch die erweiterte Kooperation mit Marks & Spencer, was die Position des Unternehmens im europäischen Markt festigt.

    Die Anzahl der aktiven Kunden stieg auf 61,4 Millionen, was auf die erfolgreiche Neukundengewinnung und die Synergien aus dem Zusammenschluss mit ABOUT YOU zurückzuführen ist. Zalando bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet ein Wachstum des GMV sowie des Umsatzes zwischen 4 % und 7 %.

    Mit der Ernennung von Anna Dimitrova zur neuen CFO ab dem 1. Januar 2026 positioniert sich Zalando strategisch für zukünftiges Wachstum. Die Ergebnisse des dritten Quartals und die positive Entwicklung im B2B-Bereich zeigen, dass Zalando auf einem soliden Kurs ist, um seine Marktanteile im europäischen E-Commerce weiter auszubauen.



    Zalando

    +2,44 %
    -4,47 %
    -12,22 %
    -12,45 %
    -14,32 %
    -4,63 %
    -73,07 %
    -24,76 %
    +3,24 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 23,90EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
