Telefonica-Aktie stürzt ab: Dividendenkürzung sorgt für Anleger-Panik!
Die Aktie des spanischen Telekommunikationsunternehmens Telefonica hat am Dienstag einen dramatischen Rückgang erlebt, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Ausschüttungen an die Aktionäre erheblich zu reduzieren. Im frühen Handel fiel der Kurs um bis zu elf Prozent auf 3,808 Euro, bevor sich die Verluste etwas verringerten und die Aktie schließlich bei 3,91 Euro schloss, was einem Minus von rund neun Prozent entspricht. Diese Entwicklung war weniger auf die veröffentlichten Quartalszahlen zurückzuführen, sondern vielmehr auf die drastische Kürzung der Dividende, die für 2026 auf 15 Cent je Aktie halbiert werden soll. Zukünftig plant Telefonica, nur noch 40 bis 60 Prozent des Gewinns auszuschütten.
Vorstandschef Marc Murtra stellte eine neue Wachstumsstrategie vor, die darauf abzielt, die eingesparten Mittel in das Kerngeschäft sowie in neue Bereiche wie Verteidigung und Cybersicherheit zu investieren. Analysten äußerten sich jedoch skeptisch zu den neuen Plänen. Akhil Dattani von JPMorgan bezeichnete den Quartalsbericht als durchwachsen, insbesondere der freie Barmittelzufluss lag deutlich unter den Erwartungen. Er wies darauf hin, dass die Reduzierung der Dividende mittelfristig zu einem Rückgang des "Equity Free Cashflows" um 20 Prozent führen könnte, was die Mittel betrifft, die den Aktionären nach Abzug aller Ausgaben zur Verfügung stehen.
Die negative Marktreaktion setzte sich auch am Mittwoch fort, als die Aktie um weitere 4,4 Prozent auf 3,57 Euro fiel, was den tiefsten Stand seit Februar 2024 markiert. Insgesamt hat die Aktie seit Ende Oktober etwa 22 Prozent verloren und steht im bisherigen Jahresverlauf mit einem Minus von über 9 Prozent da. Analysten der Deutschen Bank warnten, dass trotz einiger positiver Aspekte der neuen Strategie der Abwärtsdruck auf die Aktie bestehen bleiben dürfte. Die Konsensschätzungen für den EFCF könnten um mehr als 20 Prozent sinken, während die hohe Verschuldung und das langsame Wachstum im Vergleich zu Wettbewerbern zusätzliche Sorgen aufwerfen.
Insgesamt bleibt die Stimmung unter den Investoren angespannt, da die angekündigte Dividende von 4 Prozent nicht ausreicht, um das Vertrauen in die Telefonica-Aktie kurzfristig zu stärken. Der Kapitalmarkttag wurde von vielen als enttäuschend empfunden, da es an neuen operativen Informationen mangelte und die strategischen Änderungen unklar blieben.
Die Telefonica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 3,675EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
