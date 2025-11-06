Telefonica-Aktie stürzt ab: Dividendenkürzung sorgt für Anleger-Panik!

Die Aktie des spanischen Telekommunikationsunternehmens Telefonica hat am Dienstag einen dramatischen Rückgang erlebt, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Ausschüttungen an die Aktionäre erheblich zu reduzieren. Im frühen Handel fiel der Kurs um bis zu elf Prozent auf 3,808 Euro, bevor sich die Verluste etwas verringerten und die Aktie schließlich bei 3,91 Euro schloss, was einem Minus von rund neun Prozent entspricht. Diese Entwicklung war weniger auf die veröffentlichten Quartalszahlen zurückzuführen, sondern vielmehr auf die drastische Kürzung der Dividende, die für 2026 auf 15 Cent je Aktie halbiert werden soll. Zukünftig plant Telefonica, nur noch 40 bis 60 Prozent des Gewinns auszuschütten.

Vorstandschef Marc Murtra stellte eine neue Wachstumsstrategie vor, die darauf abzielt, die eingesparten Mittel in das Kerngeschäft sowie in neue Bereiche wie Verteidigung und Cybersicherheit zu investieren. Analysten äußerten sich jedoch skeptisch zu den neuen Plänen. Akhil Dattani von JPMorgan bezeichnete den Quartalsbericht als durchwachsen, insbesondere der freie Barmittelzufluss lag deutlich unter den Erwartungen. Er wies darauf hin, dass die Reduzierung der Dividende mittelfristig zu einem Rückgang des "Equity Free Cashflows" um 20 Prozent führen könnte, was die Mittel betrifft, die den Aktionären nach Abzug aller Ausgaben zur Verfügung stehen.