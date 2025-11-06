Die neuen SkyReels werden offiziell vorgestellt
SINGAPUR, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. November ging die KI-Plattform zur Erstellung von Videos New SkyReels offiziell an den Start. Sowohl die Web- als auch die mobile App-Version sind jetzt vollständig verfügbar und ermöglichen Nutzern auf der ganzen Welt, ihre Kreativität jederzeit und überall zu entfesseln sowie mühelos professionelle Inhalte zu produzieren.
„One-stop" und „multi-modal" – zwei Fähigkeiten, die in der aktuellen KI-Welle häufig zu hören sind – werden in SkyReels auf die nächste Stufe gehoben. Dies stellt die Kernpositionierung und den einzigartigen Wettbewerbsvorteil von SkyReels dar.
Auf der Modellseite integriert SkyReels die weltweit führenden multimodalen KI-Modelle, darunter Google VEO 3.1, Sora 2, Runway, Nano Banana, GPT Image und Seedream 4.0. Was die Funktionalität betrifft, so bietet es eine umfassende Suite von KI-Tools aus einer Hand, die es Nutzern ermöglichen, mit Leichtigkeit Bilder, Videos, digitale Menschen und Musik zu erzeugen.
Die wichtigsten Aktualisierungen des V3-Modells und dessen fünf Kernfunktionen sind nun nahtlos in SkyReels integriert – ein echtes Zeichen unseres Engagements für Nutzer.
SkyReels V3 stellt eine Reihe multimodaler Videogenerierungsmodelle dar, die Videos aus Bild-, Audio- oder Videoreferenzen erstellen können. Alle Modelle der Serie basieren auf einem einheitlichen multimodalen vortrainierten In-Context-Learning-Framework (ICL), gefolgt von einer aufgabenspezifischen Feinabstimmung für verbesserte Optimierung und Anpassungsfähigkeit. Zu den wichtigsten Funktionen dieses Updates gehören die grenzenlose Leinwand, digitale Menschen, Vorlagenfunktionalität, Expertenagenten, Videoerweiterung und Stilisierung – alles, um die Erstellung auf professionellem Niveau mühelos zu gestalten.
Schließen Sie sich Nutzern auf der ganzen Welt an, entdecken Sie SkyReels und laden Sie die mobile App herunter:
https://www.skyreels.ai
1. Limitless Canvas: Verabschieden Sie sich von komplizierten Prozessen und definieren Sie mit der grenzenlosen Leinwand die kreative Erstellung mit AI neu
Mit diesem SkyReels-Update sind nun alle KI-Funktionen und die weltweit führenden KI-Modelle nahtlos in einen einzigen kreativen Arbeitsbereich integriert. Eine einzige Leinwand dient als All-in-One-KI-Tool, mit dem Bilder, Videos, Musik sowie andere multimodale Inhalte mühelos zusammengeführt werden können.