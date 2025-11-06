Die neuen SkyReels werden offiziell vorgestellt

„One-stop" und „multi-modal" – zwei Fähigkeiten, die in der aktuellen KI-Welle häufig zu hören sind – werden in SkyReels auf die nächste Stufe gehoben. Dies stellt die Kernpositionierung und den einzigartigen Wettbewerbsvorteil von SkyReels dar.

SINGAPUR, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. November ging die KI-Plattform zur Erstellung von Videos New SkyReels offiziell an den Start. Sowohl die Web- als auch die mobile App-Version sind jetzt vollständig verfügbar und ermöglichen Nutzern auf der ganzen Welt, ihre Kreativität jederzeit und überall zu entfesseln sowie mühelos professionelle Inhalte zu produzieren.

Auf der Modellseite integriert SkyReels die weltweit führenden multimodalen KI-Modelle, darunter Google VEO 3.1, Sora 2, Runway, Nano Banana, GPT Image und Seedream 4.0. Was die Funktionalität betrifft, so bietet es eine umfassende Suite von KI-Tools aus einer Hand, die es Nutzern ermöglichen, mit Leichtigkeit Bilder, Videos, digitale Menschen und Musik zu erzeugen.

Die wichtigsten Aktualisierungen des V3-Modells und dessen fünf Kernfunktionen sind nun nahtlos in SkyReels integriert – ein echtes Zeichen unseres Engagements für Nutzer.

SkyReels V3 stellt eine Reihe multimodaler Videogenerierungsmodelle dar, die Videos aus Bild-, Audio- oder Videoreferenzen erstellen können. Alle Modelle der Serie basieren auf einem einheitlichen multimodalen vortrainierten In-Context-Learning-Framework (ICL), gefolgt von einer aufgabenspezifischen Feinabstimmung für verbesserte Optimierung und Anpassungsfähigkeit. Zu den wichtigsten Funktionen dieses Updates gehören die grenzenlose Leinwand, digitale Menschen, Vorlagenfunktionalität, Expertenagenten, Videoerweiterung und Stilisierung – alles, um die Erstellung auf professionellem Niveau mühelos zu gestalten.

Schließen Sie sich Nutzern auf der ganzen Welt an, entdecken Sie SkyReels und laden Sie die mobile App herunter:

https://www.skyreels.ai

1. Limitless Canvas: Verabschieden Sie sich von komplizierten Prozessen und definieren Sie mit der grenzenlosen Leinwand die kreative Erstellung mit AI neu

Mit diesem SkyReels-Update sind nun alle KI-Funktionen und die weltweit führenden KI-Modelle nahtlos in einen einzigen kreativen Arbeitsbereich integriert. Eine einzige Leinwand dient als All-in-One-KI-Tool, mit dem Bilder, Videos, Musik sowie andere multimodale Inhalte mühelos zusammengeführt werden können.