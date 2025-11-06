RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 34 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Strukturelle Fortschritte der Schweizer würden noch nicht angemessen honoriert, schrieb Anke Reingen am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf die Risiken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:45 / EST
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 33,30EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 34
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
