RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 34 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Strukturelle Fortschritte der Schweizer würden noch nicht angemessen honoriert, schrieb Anke Reingen am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf die Risiken./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:57 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 33,30EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 34

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



