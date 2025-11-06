Brockhaus Technologies: DWS senkt Stimmrechte – Umsatzwachstum im Fokus!

Am 4. November 2025 veröffentlichte die Brockhaus Technologies AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung bezieht sich auf eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch die DWS Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, gemeldet wurde. Am 30. Oktober 2025 überschritt DWS die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 4,9965 % der Gesamtstimmrechte der Brockhaus Technologies AG, was einer Abnahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 7,56 % entspricht.

In einer weiteren Mitteilung gab die Brockhaus Technologies AG vorläufige Umsatzzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 bekannt. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 181,6 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte EBITDA betrug 48,7 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 26,8 % entspricht. Im Segment HR Benefit & Mobility Platform, das Bikeleasing und verwandte Dienstleistungen umfasst, stiegen die Umsatzerlöse um 6,1 % auf 160,3 Millionen Euro. Dies wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Erlöse aus der Verwertung von Leasingfahrrädern am Ende der Laufzeit verursacht, die jedoch eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen.