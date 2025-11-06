Brockhaus Technologies: DWS senkt Stimmrechte – Umsatzwachstum im Fokus!
Am 4. November 2025 veröffentlichte die Brockhaus Technologies AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung bezieht sich auf eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch die DWS Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, gemeldet wurde. Am 30. Oktober 2025 überschritt DWS die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 4,9965 % der Gesamtstimmrechte der Brockhaus Technologies AG, was einer Abnahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 7,56 % entspricht.
In einer weiteren Mitteilung gab die Brockhaus Technologies AG vorläufige Umsatzzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 bekannt. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 181,6 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte EBITDA betrug 48,7 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 26,8 % entspricht. Im Segment HR Benefit & Mobility Platform, das Bikeleasing und verwandte Dienstleistungen umfasst, stiegen die Umsatzerlöse um 6,1 % auf 160,3 Millionen Euro. Dies wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Erlöse aus der Verwertung von Leasingfahrrädern am Ende der Laufzeit verursacht, die jedoch eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen.
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Security Technologies (IHSE) einen Rückgang der Umsatzerlöse auf 21,3 Millionen Euro, im Vergleich zu 24,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA in diesem Segment betrug 2,6 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 12,3 % entspricht.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, mit erwarteten Umsatzerlösen zwischen 225 Millionen und 235 Millionen Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 50 Millionen und 55 Millionen Euro. Die endgültigen und geprüften Zahlen werden am 14. November 2025 veröffentlicht, gefolgt von einem Earnings Call um 16:00 Uhr MEZ.
Die Brockhaus Technologies AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist an der Börse im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) gelistet und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen in den Bereichen HR und Sicherheitstechnologien an.
Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,55EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.