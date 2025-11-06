Führungswechsel bei Qiagen: CEO tritt zurück – Was bedeutet das für Anleger?

Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen steht vor einem Führungswechsel, da der derzeitige CEO Thierry Bernard angekündigt hat, zurückzutreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Diese überraschende Mitteilung erfolgte am Dienstagabend aus dem Hauptsitz in Venlo, Niederlande. Bernard, der seit 2015 im Unternehmen tätig ist und seit 2019 die Geschäfte leitet, und der Aufsichtsrat sind sich einig, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Nachfolgeprozess gekommen sei. Die Suche nach internen und externen Kandidaten hat bereits begonnen.

Parallel zu dieser Ankündigung legte Qiagen seine Quartalszahlen vor, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 533 Millionen Dollar, was einem Anstieg von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Gewinn stieg um 15 Prozent auf 129 Millionen Dollar, während der Nettogewinn mit 130 Millionen Dollar ein Drittel über dem Vorjahreswert lag. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 61 US-Cent, was über der Unternehmensprognose von 58 Cent liegt. Für das Gesamtjahr rechnet das Management weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent und hebt die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 2,38 Dollar an.