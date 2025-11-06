Führungswechsel bei Qiagen: CEO tritt zurück – Was bedeutet das für Anleger?
Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen steht vor einem Führungswechsel, da der derzeitige CEO Thierry Bernard angekündigt hat, zurückzutreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Diese überraschende Mitteilung erfolgte am Dienstagabend aus dem Hauptsitz in Venlo, Niederlande. Bernard, der seit 2015 im Unternehmen tätig ist und seit 2019 die Geschäfte leitet, und der Aufsichtsrat sind sich einig, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Nachfolgeprozess gekommen sei. Die Suche nach internen und externen Kandidaten hat bereits begonnen.
Parallel zu dieser Ankündigung legte Qiagen seine Quartalszahlen vor, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 533 Millionen Dollar, was einem Anstieg von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Gewinn stieg um 15 Prozent auf 129 Millionen Dollar, während der Nettogewinn mit 130 Millionen Dollar ein Drittel über dem Vorjahreswert lag. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 61 US-Cent, was über der Unternehmensprognose von 58 Cent liegt. Für das Gesamtjahr rechnet das Management weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent und hebt die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 2,38 Dollar an.
Zusätzlich kündigte Qiagen einen synthetischen Aktienrückkauf im Umfang von 500 Millionen US-Dollar (434 Millionen Euro) an, der im Januar 2026 beginnen soll. Dieser Rückkauf wird durch eine Barauszahlung an die Aktionäre und eine Zusammenlegung von Aktien realisiert, was für Investoren steuerliche Vorteile mit sich bringt. Qiagen hatte bereits in der Vergangenheit ähnliche Rückkäufe durchgeführt und plant, das ursprüngliche Ziel von einer Milliarde Dollar bis 2028 mit diesem neuen Rückkauf bereits im kommenden Jahr zu übertreffen.
Trotz der positiven Quartalszahlen und der erhöhten Gewinnprognose reagierte die Börse skeptisch auf die Nachrichten. Die Qiagen-Aktie fiel um mehr als vier Prozent und setzte damit eine negative Entwicklung fort, die seit Jahresbeginn zu einem Verlust von über 14 Prozent geführt hat. Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich des bevorstehenden Führungswechsels und der Übernahme des US-Biotechunternehmens Parse, die voraussichtlich im Dezember abgeschlossen wird. Diese Übernahme könnte in den kommenden Jahren zwar zu einem Umsatzwachstum beitragen, wird jedoch kurzfristig den bereinigten Gewinn je Aktie verwässern.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 38,33EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
