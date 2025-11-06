Klöckner & Co: EBITDA verdoppelt – Strategiewechsel zeigt Wirkung!

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 betrug das EBITDA vor Sondereffekten 150 Millionen Euro, im Vergleich zu 104 Millionen Euro im Vorjahr. Nach Berücksichtigung negativer Sondereffekte, die hauptsächlich aus dem Verkauf der brasilianischen Tochtergesellschaft und Restrukturierungsmaßnahmen resultierten, lag das EBITDA bei 117 Millionen Euro. Das Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich auf -13 Millionen Euro, verglichen mit -29 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Klöckner & Co SE hat im dritten Quartal 2025 ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 43 Millionen Euro erzielt, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahresquartal (21 Millionen Euro) darstellt. Diese positive Entwicklung setzt sich aus den ersten beiden Quartalen fort. Der Absatz stieg leicht um 1,9 % auf 1,1 Millionen Tonnen, während der Umsatz aufgrund gesunkener Stahlpreise um 2,2 % auf 1,6 Milliarden Euro zurückging. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein EBITDA zwischen 170 Millionen und 240 Millionen Euro erwartet.

Die Veräußertung von acht US-Distributionsstandorten zeigt Klöckner & Co's Strategie, sich stärker auf höherwertige Geschäfte und Service-Center-Aktivitäten zu konzentrieren. Exklusive dieser Standorte betrug der Umsatzanteil des höherwertigen Geschäfts in den ersten neun Monaten 87 %, was eine Steigerung um sechs Prozentpunkte darstellt. Diese Fokussierung soll die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten reduzieren.

Im Bereich der Verteidigungs- und Infrastrukturprojekte hat Klöckner & Co seine Kompetenzen ausgebaut, unter anderem durch die Übernahme des Unternehmens Ambo-Stahl. Diese Schritte sollen das Unternehmen in die Lage versetzen, von den steigenden Verteidigungsausgaben in Europa zu profitieren.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit war im dritten Quartal mit -118 Millionen Euro negativ, was auf eine höhere Mittelbindung im Net Working Capital zurückzuführen ist. Der Free Cashflow betrug -141 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 wird jedoch ein positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit prognostiziert.

CEO Guido Kerkhoff betont, dass die Verdopplung des operativen Ergebnisses im herausfordernden Marktumfeld zeigt, dass die Unternehmensstrategie greift. Klöckner & Co strebt an, das führende Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden, mit einem Fokus auf Expansion und CO2-reduzierte Lösungen.

