CENIT glänzt im Q3: Ertragskraft eindrucksvoll zurück!
Die CENIT AG zeigt im dritten Quartal 2025 erste Erfolge ihrer Transformation mit einem EBIT von 2,2 Millionen Euro und einem Umsatzwachstum von 1,8%. Die Gruppe blickt optimistisch in die Zukunft.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- CENIT AG zeigt im 3. Quartal 2025 erste Ergebnisse ihrer Transformation mit einem EBIT von 2,2 Millionen Euro (Vorjahr: 2,0 Millionen Euro) und einer EBIT-Marge von 4,3% (Vorjahr: 3,8%).
- Der Konzernumsatz im 9-Monatszeitraum 2025 beträgt 154,201 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1,8% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg um 3,8% auf 14,152 Millionen Euro, während die Umsätze mit Fremdsoftware um 1,8% auf 74,336 Millionen Euro sanken.
- Der Rohertrag erhöhte sich um 4,6% auf 92,964 Millionen Euro, jedoch fiel das EBITDA um 45,7% auf 5,655 Millionen Euro und das EBIT auf -1,504 Millionen Euro.
- Zum Bilanzstichtag beträgt das Eigenkapital 40,574 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote liegt bei 27,5%, und der operative Cashflow verbesserte sich auf 12,589 Millionen Euro.
- Die Mitarbeiterzahl sank auf 914, während der Personalaufwand auf 73,639 Millionen Euro anstieg; die CENIT Gruppe bleibt optimistisch für die Zukunft im Rahmen ihrer Prognose.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Cenit ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,83 % im Plus.
+1,42 %
-0,56 %
-1,12 %
-5,85 %
-20,00 %
-48,32 %
-41,49 %
-61,24 %
-49,56 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte