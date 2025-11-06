ZEAL Network SE: Umsatzsprung um 34% – Rekordzahlen im Lotteriegeschäft!

Ein wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums war das Lotteriegeschäft, das um 36 Prozent auf 146 Millionen Euro zulegte. Dies ist auf einen Anstieg der aktiven Kundenbasis um 17 Prozent auf 1,572 Millionen sowie auf eine verbesserte Bruttomarge zurückzuführen, die durch eine Preiserhöhung und einen optimierten Produktmix erreicht wurde. Das Transaktionsvolumen in diesem Bereich stieg um 12 Prozent auf 834,3 Millionen Euro.

Die ZEAL Network SE, ein führender Anbieter von Online-Lotterieprodukten in Deutschland, hat am 5. November 2025 ihre Finanzzahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und dabei ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Konzernumsatz stieg um 34 Prozent auf 162,6 Millionen Euro im Vergleich zu 121 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA wuchs sogar um 55 Prozent auf 54,1 Millionen Euro, was die Effizienzsteigerungen und die verbesserte operative Marge des Unternehmens widerspiegelt.

Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche vierte Hausverlosung der Soziallotterie „Traumhausverlosung“, die ein Rekord-Transaktionsvolumen erzielte. Seit dem Start im August 2024 wurden bereits vier Häuser verlost, und die laufende fünfte Verlosung zieht ebenfalls großes Interesse auf sich.

Das Games-Geschäft zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung mit einem Umsatzplus von 51 Prozent auf 10,3 Millionen Euro. ZEAL hat sein Spiele-Portfolio auf nahezu 600 Titel erweitert, was zur Umsatzsteigerung beiträgt. Die Anzahl der registrierten Neukunden stieg um 9 Prozent auf 879.000, was zu höheren Akquisitionskosten führte, die jedoch durch die gestiegene Kundenbasis gerechtfertigt sind.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hebt ZEAL seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse zwischen 205 und 215 Millionen Euro sowie ein EBITDA zwischen 63 und 68 Millionen Euro, was über den vorherigen Schätzungen liegt.

Insgesamt zeigt ZEAL Network SE, dass es in der Lage ist, von den wachsenden Marktchancen im Bereich Online-Lotterien und Games zu profitieren und seine Marktposition weiter auszubauen. Die Ergebnisse unterstreichen die Effizienz des Unternehmens und die erfolgreiche Umsetzung seiner Wachstumsstrategie.

