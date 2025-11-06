Euro bleibt unter Druck: Droht der Fall unter 1,14 Dollar?

Am Montag hatte der Euro im US-Geschäft bei 1,1518 Dollar notiert, was dem Niveau des späten europäischen Handels entsprach. Der Referenzkurs der EZB betrug an diesem Tag 1,1514 Dollar. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wiesen darauf hin, dass der Eurokurs technisch angeschlagen sei, da er sich nicht über der 21-Tage-Durchschnittslinie stabilisieren konnte. Dies eröffnet die Möglichkeit eines weiteren Rückgangs unter 1,14 Dollar.

Der Euro hat am Dienstag im US-Handel unter der Marke von 1,15 US-Dollar verharrt und notierte zuletzt bei 1,1480 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1491 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Montag darstellt, als der Kurs bei 1,1514 Dollar lag. Der Dollar profitierte von den gedämpften Erwartungen an eine Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember, die durch die steigende Inflation in den USA, bedingt durch die Zollpolitik, verstärkt wurden. Diese Inflation liegt deutlich über dem angestrebten Ziel von 2,0 Prozent.

Am Mittwoch versuchte der Euro, sich nach den jüngsten Verlusten zu stabilisieren, und notierte im frühen Handel bei 1,1493 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1491 Dollar festgelegt. Der Euro geriet unter Druck, da die Erwartungen an eine Leitzinssenkung in den USA weiterhin gedämpft waren, was den Dollar stärkte. Zudem belastete ein eingetrübtes Kapitalmarktumfeld die Gemeinschaftswährung.

Konjunkturdaten aus Deutschland hatten am Mittwoch kaum Einfluss auf den Euro. Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe stiegen im September nach vier Rückgängen in Folge wieder an, was als positives Signal gewertet wurde. Dennoch bleibt die Unsicherheit aufgrund des anhaltenden Haushaltsstreits in den USA, der zu einem Shutdown geführt hat, der nun den längsten in der Geschichte des Landes darstellt. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die von privaten Instituten erhobenen Konjunkturdaten, insbesondere auf die Beschäftigungszahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP und den Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, um die zukünftige Geldpolitik der Fed besser einschätzen zu können.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1,151USD auf Forex (06. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.