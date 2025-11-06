HelloFresh: Aktienrückkäufe und Herausforderungen – Was Anleger wissen müssen!

Zusätzlich gab die HelloFresh SE bekannt, dass sie im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms, das ursprünglich am 23. Dezember 2024 beschlossen wurde, Aktien zurückkauft. Dieses Programm wurde am 13. August 2025 bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Im Zeitraum vom 27. bis 31. Oktober 2025 wurden insgesamt 335.367 Aktien zurückgekauft, wobei die Preise pro Aktie zwischen 6,99 und 7,80 Euro lagen. Diese Rückkäufe wurden über die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG auf der Handelsplattform Xetra durchgeführt.

Am 3. November 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG, die über den Erwerb und die Veräußertung eigener Aktien informiert. Zum Stichtag 31. Oktober 2025 hielt das Unternehmen 5,01 % der Stimmrechte, was einem Anteil von 7.749.985 Aktien entspricht. Im Vergleich zur letzten Veröffentlichung, in der der Anteil bei 4,97 % lag, zeigt dies eine leichte Erhöhung. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtlichen Meldepflichten verantwortlich ist.

Die Rückkaufstrategie von HelloFresh ist Teil eines umfassenderen Plans, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren. Die Aktienrückkäufe sind ein Zeichen des Vertrauens des Unternehmens in die eigene Marktposition und zukünftige Wachstumschancen. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der operativen Leistung, insbesondere im Hinblick auf die Tochtergesellschaft RTE, die laut einer letzten Quartalsmeldung mit Herausforderungen konfrontiert ist. Trotz erheblicher Marketingausgaben scheinen die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückzubleiben, was zu einer kritischen Betrachtung der langfristigen Strategie führt.

Analysten und Investoren zeigen sich skeptisch, ob HelloFresh in der Lage ist, die gesteckten Ziele zu erreichen, insbesondere angesichts der allgemeinen Marktentwicklung und der Konsumausgaben in den USA, die sich als stabil erweisen. Die Wahrnehmung von HelloFresh hat sich von einem Hype zu einer kritischeren Sichtweise gewandelt, wobei viele die Frage aufwerfen, ob das Unternehmen langfristig in der Lage ist, seine Marktstellung zu behaupten.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von HelloFresh sowohl Chancen als auch Herausforderungen, die das Unternehmen in den kommenden Monaten bewältigen muss, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 6,323EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.