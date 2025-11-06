Fondsboutiquen und aktive ETFs: Chancen für Family Offices im DACH-Raum

Hill diskutiert die Herausforderungen, die Schweizer Fondsboutiquen beim Markteintritt in Deutschland erwarten. Er betont, dass eine sorgfältige Planung und ein durchdachter Markteintritt entscheidend sind, um nicht in suboptimale Strategien zu verfallen. Nischenanbieter, die zusätzlichen Mehrwert durch Research und persönliche Beratung bieten, haben laut Hill bessere Chancen, sich in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld zu etablieren.

In einem aktuellen Interview mit Markus Hill, einem Experten der deutschen Fondslandschaft, wird die Rolle von Fondsboutiquen und aktiven ETFs im Kontext von Family Offices und institutionellen Investoren beleuchtet. Hill, der als „Mr. Family Office“ bekannt ist, hebt hervor, dass Fondsboutiquen sowohl im liquiden als auch im illiquiden Bereich einen treuen Fankreis haben. Besonders im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) beobachten er und seine Kollegen ein wachsendes Interesse an illiquiden Anlagen, wobei neue Anbieter mit fundierter Expertise auf den Markt drängen.

Ein weiteres zentrales Thema des Interviews ist der Trend zu aktiv gemanagten ETFs, der in den USA bereits stark ausgeprägt ist und nun auch in Europa an Bedeutung gewinnt. Hill erkennt die Herausforderungen, die mit der zunehmenden Konkurrenz und dem Preisdruck einhergehen, sieht jedoch auch Chancen für aktive ETFs, insbesondere in Bezug auf Marketing und Sichtbarkeit.

Zusätzlich wird die Bedeutung von Veranstaltungen und Netzwerken im Finanzsektor hervorgehoben. Hill wird 2026 bei Events in Zürich und St. Moritz teilnehmen, was die Wichtigkeit des persönlichen Austauschs in der Branche unterstreicht. Die Diskussionen über Family Offices, Manager Selection und die Herausforderungen bei der Auswahl von Fondsanbietern sind von zentraler Bedeutung, um den Bedürfnissen dieser Investoren gerecht zu werden.

Insgesamt zeigt das Interview, dass die Fondsboutiquen im DACH-Raum eine wichtige Rolle spielen und dass die Anpassung an Marktbedingungen sowie die Entwicklung innovativer Produkte entscheidend für den Erfolg in einem sich schnell verändernden Umfeld sind. Hill appelliert an die Branche, den Dialog mit Family Offices zu intensivieren und die Bedeutung von langfristigen Beziehungen zu betonen.

