SAF-HOLLAND senkt Umsatzprognose: Lkw-Zulieferer kämpft mit Rückgang!

Die Hauptursache für die negative Entwicklung ist die unsichere Geschäftslage im nordamerikanischen Lkw-Markt, die durch die US-Zollpolitik verstärkt wird. Diese hat zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung bei den Kunden geführt. Auch in der Region Asien-Pazifik (APAC) verläuft die Markterholung langsamer als erwartet, insbesondere in Indien und Südostasien, wo die Zurückhaltung der Kunden in Bezug auf Endabnehmer in den USA belastend wirkt. In Europa konnte das positive Auftragsmomentum aus dem zweiten Quartal nicht aufrechterhalten werden.

Die SAF-HOLLAND SE, ein bedeutender Zulieferer für die Lkw-Industrie, hat am 3. November 2025 ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund einer eingetrübten Nachfrage angepasst. Der Konzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 1,70 und 1,75 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1,88 Milliarden Euro) darstellt. Diese Anpassung folgt bereits einer vorherigen Senkung im Juli, als die Prognose von 1,85 bis 2,0 Milliarden Euro auf 1,8 Milliarden Euro reduziert wurde.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 verzeichnete SAF-HOLLAND einen Umsatzrückgang von 9,9 % auf 1,31 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist vor allem auf die anhaltend schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zurückzuführen. Das bereinigte EBIT sank um 17,1 % auf 121,1 Millionen Euro, während die EBIT-Marge von 10,1 % auf 9,3 % fiel. Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 13,1 % nahezu stabil.

Zusätzlich belasten höhere Beschaffungskosten, die durch die US-Handelspolitik verursacht wurden, das Ergebnis. SAF-HOLLAND plant, diese Kosten durch gezielte Preisanpassungen in den kommenden Monaten zu kompensieren. Trotz der gesenkten Umsatzprognose bleiben die Erwartungen für die bereinigte EBIT-Marge von rund 9,3 % und die Investitionsquote von bis zu 3,0 % des Konzernumsatzes unverändert.

Die Aktien von SAF-HOLLAND reagierten negativ auf die Nachrichten und fielen um mehr als 3 % auf 13,74 Euro, was den niedrigsten Stand seit dem US-Zollschock im April darstellt. Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 1,79 Milliarden Euro für 2025 prognostiziert, was die neue Prognose unter die Markterwartungen setzt.

