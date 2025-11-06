Deutsche Börse: Starke Handelsvolumina, aber Derivate enttäuschen!

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung der Deutschen Börse auf "Neutral" belassen, nachdem Analyst Enrico Bolzoni die Handelsvolumina an den europäischen Börsen für den Monat Oktober ausgewertet hat. Diese Volumina zeigten sich stark, was auf eine positive Marktaktivität hinweist. Allerdings gab es im Bereich der Derivatemärkte einige Enttäuschungen, die die Gesamtbewertung beeinflussen könnten. Bolzoni erinnerte daran, dass sowohl die Deutsche Börse als auch die London Stock Exchange bereits ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben, während die Euronext am 6. November nachziehen wird.

Zusätzlich zur Analyse der Marktbedingungen hat die Deutsche Börse am 3. November 2025 eine Mitteilung über ihren Aktienrückkauf veröffentlicht. Im Zeitraum vom 27. bis 31. Oktober 2025 erwarb die Deutsche Börse insgesamt 48.020 Aktien im Rahmen ihres laufenden Rückkaufprogramms. Die Käufe wurden zu durchschnittlichen Preisen zwischen 218,93 und 227,26 Euro pro Aktie getätigt. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 wurden insgesamt 1.772.291 Aktien zurückgekauft. Diese Transaktionen erfolgen über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und werden von einem beauftragten Kreditinstitut durchgeführt.