Hugo Boss: JPMorgan hebt Kursziel an – aber Umsatzprognose bleibt schwach!
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Modeunternehmens Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese Anpassung ist auf eine gesunkene Prognose für Investitionen im Jahr 2025 zurückzuführen, wie Analystin Chiara Battistini in ihrem Bericht nach den Quartalszahlen des Unternehmens erläuterte. Hugo Boss zeigt sich für das laufende Jahr vorsichtiger und erwartet, dass der Umsatz sowie das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) am unteren Ende der Prognosespannen von 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro beziehungsweise 380 bis 440 Millionen Euro liegen werden. Die Gründe für diese Zurückhaltung sind konjunkturelle Unsicherheiten und negative Wechselkurseffekte.
Im dritten Quartal 2023 verzeichnete Hugo Boss einen Umsatzrückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der auf 989 Millionen Euro fiel. Währungsbereinigt betrug der Rückgang lediglich ein Prozent. Während die Erlöse in Europa und der Region Asien/Pazifik zurückgingen, konnte das Unternehmen in Amerika zulegen, was auf einen moderaten Umsatzanstieg im US-Markt und ein zweistelliges Wachstum in Lateinamerika zurückzuführen ist.
Das laufende Sparprogramm hat sich positiv auf die Bruttomarge ausgewirkt, die um einen Prozentpunkt auf 61,2 Prozent gestiegen ist. Das EBIT blieb mit 95 Millionen Euro stabil, und das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 60 Millionen Euro, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Ergebnisse lagen im Rahmen der Erwartungen der Analysten.
Trotz der verfehlten Umsatzerwartungen reagierte der Aktienkurs von Hugo Boss vorbörslich negativ und fiel um 1,9 Prozent auf 37,19 Euro. Analystin Battistini und auch Manjari Dhar von der kanadischen Bank RBC wiesen auf die unter den Konsensschätzungen liegenden Umsätze im dritten Quartal hin. Dennoch sieht Battistini die Anpassung der Prognosen als bereits eingepreist an und hebt die Verbesserung der Bruttomarge sowie die weiterhin niedrigen Betriebskosten positiv hervor. Diese Aspekte könnten das Unternehmen in der aktuellen Marktsituation unterstützen und ein gewisses Potenzial für zukünftige Entwicklungen bieten.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 37,33EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.
