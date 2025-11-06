Hugo Boss: JPMorgan hebt Kursziel an – aber Umsatzprognose bleibt schwach!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Modeunternehmens Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese Anpassung ist auf eine gesunkene Prognose für Investitionen im Jahr 2025 zurückzuführen, wie Analystin Chiara Battistini in ihrem Bericht nach den Quartalszahlen des Unternehmens erläuterte. Hugo Boss zeigt sich für das laufende Jahr vorsichtiger und erwartet, dass der Umsatz sowie das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) am unteren Ende der Prognosespannen von 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro beziehungsweise 380 bis 440 Millionen Euro liegen werden. Die Gründe für diese Zurückhaltung sind konjunkturelle Unsicherheiten und negative Wechselkurseffekte.

Im dritten Quartal 2023 verzeichnete Hugo Boss einen Umsatzrückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der auf 989 Millionen Euro fiel. Währungsbereinigt betrug der Rückgang lediglich ein Prozent. Während die Erlöse in Europa und der Region Asien/Pazifik zurückgingen, konnte das Unternehmen in Amerika zulegen, was auf einen moderaten Umsatzanstieg im US-Markt und ein zweistelliges Wachstum in Lateinamerika zurückzuführen ist.