Gea verdient operativ mehr als erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 60,75 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -1,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,58 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,93 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,47 %/-1,23 % bedeutet.