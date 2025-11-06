Gea verdient operativ mehr als erwartet
- Gea steigert Ebitda um fast 7% auf 232 Mio. Euro.
- Umsatz wächst um 1% auf 1,37 Mrd. Euro, Erwartungen verfehlt.
- Prognose aus dem Sommer bleibt unverändert bestehen.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal das operative Ergebnis stärker gesteigert als von Experten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Restrukturierungskosten sei um knapp sieben Prozent auf 232 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte der im September in den Leitindex Dax aufgestiegene Konzern am Donnerstag mit. Der operative Gewinn fiel höher aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Auftragseingang und Umsatz blieben dagegen leicht hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös legte um etwas mehr als ein Prozent auf fast 1,37 Milliarden Euro zu - bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte habe das Wachstum bei 4,5 Prozent gelegen. Gea bestätigte zudem die im Sommer erhöhte Prognose./zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 60,75 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -1,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,58 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,93 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,47 %/-1,23 % bedeutet.
