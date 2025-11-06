Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 31 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 26,85 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -44,15 %/+15,41 % bedeutet.