ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 31 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Nordex auf 31 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy", Analyst lobt Profitabilität.
- Positive Entwicklung bei Windkraftanlagen-Hersteller.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 26,85 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -44,15 %/+15,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 31 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hochstufungen
Starke Auftragseingänge in Q3
Du hälst doch nur noch 1/3, du Held