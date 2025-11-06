Fundamenta Real Estate übertrifft Kapitalerhöhung: 70 Millionen CHF gesichert!
Die Fundamenta Real Estate AG hat am 3. November 2025 das Ergebnis ihrer Bezugsrechtsausübung bekannt gegeben. Bis zum Ablauf der Bezugsfrist wurden 29,9 % der Bezugsrechte ausgeübt, was zur Zeichnung von 1.283.676 neuen Namenaktien führte. Diese Aktien haben einen Nennwert von CHF 6,00 und wurden zu einem Bezugspreis von CHF 17,00 angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage und bereits gesicherter Investitionsverpflichtungen über CHF 41,9 Millionen hat die Gesellschaft das ursprüngliche Zielvolumen der Kapitalerhöhung von CHF 50 Millionen übertroffen und plant, die Erhöhungsoption auf bis zu CHF 73 Millionen zu nutzen. Investoren haben die Möglichkeit, bis zum 4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ), Zeichnungsaufträge für nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogene Aktien zu platzieren.
Am 4. November 2025 gab die Fundamenta Real Estate AG bekannt, dass sie aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren die Erhöhungsoption in Anspruch genommen hat. Insgesamt wurden 4.119.748 neue Aktien mit einem Volumen von rund CHF 70 Millionen platziert. Der Nettoerlös von etwa CHF 66,7 Millionen soll primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, zur gezielten Neuakquisition von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften sowie zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.
Die neuen Aktien werden am 6. November 2025 an der SIX Swiss Exchange gehandelt, während die Titellieferung gegen Bezahlung des Bezugspreises für den 7. November 2025 vorgesehen ist. Die Fundamenta Real Estate AG hat sich verpflichtet, für einen Zeitraum von 180 Tagen nach dem ersten Handelstag keine weiteren Aktien auszugeben, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.
Die Gesellschaft, die sich auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz konzentriert, verfolgt das Ziel, nachhaltige Werte für ihre Anleger zu schaffen. Dies geschieht durch ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung und einem integralen Asset-Management-Ansatz. Die Fundamenta Real Estate AG wird weiterhin ihre wesentlichen Informationen online zur Verfügung stellen, einschließlich eines ausführlichen Halbjahresberichts und eines Kurzberichts, die beide heruntergeladen werden können.
Für weitere Informationen stehen Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats, sowie Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer, zur Verfügung.
Die Fundamenta Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 18,85EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
