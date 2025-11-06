Mayr-Melnhof Karton AG: Starkes Q3 2025 trotz schwieriger Marktbedingungen!

Die konsolidierten Umsatzerlöse beliefen sich auf 2.979,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist vor allem auf den Verkauf der TANN Gruppe zurückzuführen, der im Juni 2025 abgeschlossen wurde. Der Periodenüberschuss stieg jedoch erheblich auf 166,5 Millionen Euro, was einer Steigerung von 218,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde durch einen Einmalertrag aus dem TANN-Verkauf in Höhe von rund 127 Millionen Euro unterstützt.

Die Mayr-Melnhof Karton AG hat am 4. November 2025 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Trotz anhaltend schwieriger Marktbedingungen, die durch eine schwache Konsumnachfrage und Überkapazitäten gekennzeichnet sind, konnte das Unternehmen eine signifikante Verbesserung seiner finanziellen Kennzahlen verzeichnen. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 20,3 % auf 151,9 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 8,3 % auf 320,3 Millionen Euro anstieg. Die bereinigte Operating Margin erhöhte sich auf 5,1 %.

Im Bereich Packaging konnten die Divisionen Food & Premium Packaging sowie Pharma & Healthcare Packaging ihre bereinigte Operating Margin stabil halten oder leicht verbessern. Die Division Board & Paper hingegen erzielte aufgrund von Kosteneinsparungen eine erhebliche Ergebnisverbesserung, obwohl das Ertragsniveau weiterhin unzufriedenstellend ist. Die Ergebnisse der Divisionen waren jedoch durch geplante Wartungsstillstände und den Wegfall des TANN-Ergebnisses beeinflusst.

CEO Peter Oswald betonte die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken und die Ergebnisse nachhaltig zu verbessern. Das konzernweite „Fit-For-Future“ Programm wurde erfolgreich hochgefahren, um strukturelle Verbesserungen zu erzielen. Die jährlichen Wartungsstillstände bei Board & Paper werden voraussichtlich rund 40 Millionen Euro kosten, wobei ein Drittel dieser Kosten im laufenden vierten Quartal anfallen wird.

Insgesamt zeigt die MM Gruppe eine positive Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld, während die Unsicherheiten in Bezug auf die Marktlage weiterhin bestehen. Die nächsten Ergebnisse werden im März 2026 veröffentlicht, wenn das Jahresergebnis 2025 bekannt gegeben wird.

Die Mayr-Melnhof Karton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 72,85EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.