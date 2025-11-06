Onco-Innovations: Strategische US-Expansion und bahnbrechende Krebstherapien!

Das kanadische Biotech-Unternehmen hat sich auf die Onkologie spezialisiert und verfügt über eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie, die gezielt auf solide Tumore abzielt. Besonders hervorzuheben ist die präklinische Entwicklung der Formulierung "A83B4C63", die in In-vivo-Studien an Mausmodellen eine signifikante Verlangsamung des Tumorwachstums und eine Verlängerung der Überlebenszeit zeigte. Der synergistische Effekt in Kombination mit Strahlentherapie könnte in der personalisierten Krebsbehandlung eine Schlüsselrolle spielen. Onco-Innovations hat zudem ein wachsendes Patentportfolio mit fünf aktiven Patenten im Bereich Onkologie.

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat in einem aktuellen Unternehmens-Update seine strategischen Ziele für das kommende Jahr vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Stärkung der Präsenz in den USA, einschließlich einer geplanten Börsennotierung in den Vereinigten Staaten. CEO Thomas O'Shaughnessy betonte, dass das Unternehmen innovative Krebstherapien entwickeln möchte, unterstützt durch KI-gesteuerte Forschung und strategische Partnerschaften.

Im Jahr 2025 hat das Unternehmen bereits bedeutende Fortschritte erzielt, darunter die Übernahme des KI-Spezialisten "Inka Health AI" und Partnerschaften mit renommierten Institutionen wie der University of Alberta und dem Cross Cancer Institute. Diese Kooperationen unterstützen die Vorbereitung einer klinischen Phase-1-Studie, die ab 2026 die Machbarkeit der firmeneigenen Therapieplattform testen soll.

Die geplante US-Notierung wird als entscheidender Schritt angesehen, um den Zugang zu internationalen Investoren zu erweitern und die Sichtbarkeit in einem der bedeutendsten Biotech-Märkte zu erhöhen. O'Shaughnessy erklärte, dass das Unternehmen nun in eine spannende Phase eintrete, in der der Fokus auf der klinischen Validierung liege. Die kurzfristigen Prioritäten umfassen die Durchführung der notwendigen Schritte für die First-in-Human-Studie und die Weiterentwicklung der US-Strategie.

Der Markt für onkologische Behandlungen wird bis 2032 auf 479 Milliarden USD geschätzt, was die Dringlichkeit weiterer Forschung und Entwicklung im Kampf gegen Krebs unterstreicht. Onco-Innovations könnte sich in einer vorteilhaften Position befinden, um von diesen Marktprognosen zu profitieren und könnte für risikofreudige, langfristig orientierte Anleger eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 1,080EUR auf Tradegate (06. November 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.