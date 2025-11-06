Anleihekurse unter Druck: US-Daten und geopolitische Spannungen belasten
Am Montag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, wobei der Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 129,15 Punkte fiel. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,66 Prozent. Die schwachen US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihekurse, insbesondere der Einkaufsmanagerindex ISM, der im Oktober um 0,4 Punkte auf 48,7 Zähler fiel. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 49,5 Punkten gerechnet. Der Index liegt weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 und signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Analyst Tobias Basse von der Nord/LB wies darauf hin, dass die US-Wirtschaft unter „Datenarmut“ leidet, da aufgrund der teilweisen Schließung von Bundesbehörden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Die Komponente „Aufträge“ nähert sich jedoch der kritischen Marke von 50 Punkten.
Am Dienstag erholten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht von den Verlusten zu Wochenbeginn. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 129,31 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,64 Prozent fiel. Auch europaweit stiegen die Anleihekurse, da Staatsanleihen in Zeiten schwacher Aktienmärkte als sichere Häfen gefragt sind. Der Markt zeigt sich besorgt über hohe Bewertungen an den Aktienmärkten.
Die Unsicherheit wird zusätzlich durch den Streit um den niederländischen Chip-Hersteller Nexperia verstärkt. China hat die niederländische Regierung scharf kritisiert, nachdem diese Nexperia aufgrund von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Muttergesellschaft unter staatliche Kontrolle stellte. Dies führte zu Exportbeschränkungen für bestimmte Chips, die auch europäische Autohersteller betreffen. Diese geopolitischen Spannungen haben die Nachfrage nach Anleihen weiter angeheizt.
Insgesamt fehlen dem Markt klare Impulse, und die Aufmerksamkeit richtet sich auf die anstehenden Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und den ADP-Arbeitsmarktbericht. Da der US-Arbeitsmarktbericht aufgrund des Government Shutdown ausfällt, wird der Fokus umso mehr auf den verfügbaren Daten liegen. Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA und die geopolitischen Spannungen könnten weiterhin Einfluss auf die Anleihemärkte haben.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 129,0EUR auf Eurex (06. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.
