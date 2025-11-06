Anleihekurse unter Druck: US-Daten und geopolitische Spannungen belasten

Am Montag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, wobei der Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 129,15 Punkte fiel. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,66 Prozent. Die schwachen US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihekurse, insbesondere der Einkaufsmanagerindex ISM, der im Oktober um 0,4 Punkte auf 48,7 Zähler fiel. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 49,5 Punkten gerechnet. Der Index liegt weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 und signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Analyst Tobias Basse von der Nord/LB wies darauf hin, dass die US-Wirtschaft unter „Datenarmut“ leidet, da aufgrund der teilweisen Schließung von Bundesbehörden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Die Komponente „Aufträge“ nähert sich jedoch der kritischen Marke von 50 Punkten.

Am Dienstag erholten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht von den Verlusten zu Wochenbeginn. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 129,31 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,64 Prozent fiel. Auch europaweit stiegen die Anleihekurse, da Staatsanleihen in Zeiten schwacher Aktienmärkte als sichere Häfen gefragt sind. Der Markt zeigt sich besorgt über hohe Bewertungen an den Aktienmärkten.