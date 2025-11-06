Cherry SE: Umsatzwachstum, aber ernüchternde Q3-Zahlen und Herausforderungen!

Die Montega AG hat am 5. November 2025 ein Update zur Cherry SE veröffentlicht, das die aktuelle wirtschaftliche Lage des Unternehmens beleuchtet. Die vorläufigen Neunmonatszahlen von Cherry lagen unter den Markterwartungen, was die Erreichung der Jahresprognose in Frage stellt. Trotz eines Umsatzwachstums von 8,8 % im dritten Quartal auf 24,7 Millionen Euro, bleibt die Performance hinter den Erwartungen zurück. Besonders das Segment Peripherals konnte mit einem Umsatz von 16,7 Millionen Euro (+13,6 % im Vergleich zum Vorjahr) positiv hervorstechen, während die Segmente DH&S und Components stagnieren. Die Zahlen aus dem Vorjahr sind jedoch durch den Verkauf der Active Key GmbH verzerrt, was die Vergleichbarkeit erschwert.

Die operative Entwicklung zeigt, dass das angepasste EBITDA mit -2,6 Millionen Euro zwar leicht über dem Vorjahreswert liegt, jedoch deutlich unter den Erwartungen des Managements. Die Bruttomargen sind im DH&S-Segment mit 26,2 % positiv, während das Peripherals-Segment weiterhin unter Druck steht. Um eine nachhaltige Erholung zu erreichen, muss Cherry im Jahr 2026 an mehreren Stellschrauben arbeiten: Dazu zählen das Wachstum im DH&S-Segment, die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum im Peripherals-Bereich, die Steigerung der Bruttomargen auf über 40 % sowie umfassende Kostensenkungsmaßnahmen.