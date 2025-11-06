Fresenius übertrifft Erwartungen: UBS hebt Kursziel auf 57 Euro!

Fresenius, ein Krankenhausbetreiber und Arzneimittelkonzern mit Sitz in Bad Homburg, konnte im dritten Quartal dank einer starken Performance seiner Tochtergesellschaft Kabi, die sich auf Arzneimittel und Medizintechnik spezialisiert hat, überraschend hohe Gewinne erzielen. Konzernchef Michael Sen strebt nun ein höheres operatives Ergebnis für das laufende Jahr an und plant, die Ziele für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um vier bis acht Prozent im Vergleich zu 2024 zu erhöhen. Zuvor war ein Zuwachs von drei bis sieben Prozent vorgesehen. Auch das Umsatzwachstumsziel wurde bekräftigt, mit einer angestrebten Steigerung von fünf bis sieben Prozent.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von Fresenius nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle hebt hervor, dass Fresenius die Erwartungen erneut übertroffen und die Ziele angehoben hat, was bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 12 besonders positiv zu bewerten ist.

Die positive Entwicklung im Klinikgeschäft und die Produktneueinführungen bei Kabi sollen zu einem beschleunigten Ergebniswachstum im vierten Quartal führen. Sen kündigte zudem an, dass Fresenius nach einer Phase der Einsparungen wieder gezielt in Forschung und Entwicklung investieren möchte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Hoffnung, dass US-Arzneizölle nicht für die von Kabi hergestellten Generika gelten, was für Fresenius von großer Bedeutung ist, da Nordamerika 13 Prozent des Umsatzes ausmacht.

Im dritten Quartal erzielte Fresenius einen Umsatz von knapp 5,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von drei Prozent entspricht. Organisch betrug das Plus sogar sechs Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um vier Prozent auf 574 Millionen Euro, währungsbereinigt betrug das Plus sechs Prozent. Besonders das Geschäft mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerprodukten bei Kabi entwickelte sich stark, während das Klinikgeschäft aufgrund des Wegfalls staatlicher Energiehilfen für die Helios-Krankenhäuser in Deutschland leichte Verdiensteinbußen verzeichnete.

Fresenius hat in den letzten Jahren umfassende Umstrukturierungen vorgenommen, darunter den Verkauf von Tochtergesellschaften und die Einführung von Sparprogrammen. Der Konzernchef Sen hat den Fokus auf Effizienzsteigerungen gelegt, was sich in den aktuellen Ergebnissen widerspiegelt.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 48,14EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.