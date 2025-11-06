Leifheit AG senkt Kapital: Aktionäre profitieren von Aktienrückkauf!

Die Entscheidung zur Kapitalherabsetzung basiert auf der Ermächtigung, die von der Hauptversammlung am 28. Mai 2025 erteilt wurde. Vor der Maßnahme hielt die Leifheit AG 866.318 eigene Aktien, was etwa 8,7 % des Grundkapitals entsprach. Nach der Kapitalherabsetzung wird die Gesellschaft noch 36.318 eigene Aktien besitzen, was einem Anteil von etwa 0,4 % des neuen Grundkapitals entspricht.

Am 4. November 2025 hat die Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506) eine Kapitalherabsetzung durch die Einziehung eigener Aktien beschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, hat entschieden, das Grundkapital von 30 Millionen Euro um 2,49 Millionen Euro auf 27,51 Millionen Euro zu reduzieren. Dies geschieht durch die Einziehung von 830.000 eigenen Aktien, wobei der anteilige Betrag des Grundkapitals je Aktie 3 Euro beträgt.

Ziel dieser Kapitalherabsetzung ist es, die Aktionäre über das bereits bestehende Aktienrückkaufprogramm 2024 hinaus an der positiven Liquiditätssituation des Unternehmens teilhaben zu lassen. Die Maßnahme soll den Wert der verbleibenden Aktien erhöhen und den Aktionären einen zusätzlichen finanziellen Nutzen bieten.

Zusätzlich zur Kapitalherabsetzung hat die Leifheit AG am 5. November 2025 die neue Gesamtzahl der Stimmrechte veröffentlicht. Nach der Kapitalherabsetzung beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte nun 9.170.000. Dies bedeutet, dass die Gesellschaft keine Mehrstimmrechte hält und die Stimmrechte gleichmäßig auf die ausgegebenen Aktien verteilt sind.

Die Leifheit Aktiengesellschaft ist im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in mehreren deutschen Städten gelistet. Die Mitteilungen wurden über den EQS News-Service verbreitet, der für gesetzliche Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist.

Die Kapitalherabsetzung und die damit verbundenen Maßnahmen sind Teil der strategischen Ausrichtung der Leifheit AG, die darauf abzielt, die Interessen der Aktionäre zu wahren und die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu fördern. Durch die Reduzierung des Grundkapitals wird die Kapitalstruktur optimiert, was potenziell zu einer Steigerung des Aktienkurses führen könnte.

Die Leifheit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,88EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.