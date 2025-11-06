Tick Trading Software AG: Rekordüberschuss 2024/2025 trotz Herausforderungen!

Die Hauptursache für diesen Anstieg ist die geringere als erwartete Reduktion des Orderflows durch einen der Hauptkunden des Unternehmens. Die vorgelegten Zahlen sind jedoch vorläufig und unterliegen der Prüfung durch den Steuerberater und den Jahresabschlussprüfer, deren Abschluss für Mitte Dezember 2025 geplant ist.

Die tick Trading Software AG hat am 5. November 2025 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht und eine Prognose für das kommende Geschäftsjahr 2025/2026 bekannt gegeben. Demnach wird ein Jahresüberschuss von voraussichtlich 2.000 bis 2.200 Tausend Euro erwartet, was einem signifikanten Anstieg von 59% bis 75% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, als der Jahresüberschuss bei 1.256 Tausend Euro lag. Diese positive Entwicklung übertrifft die zuvor im März 2025 angepasste Prognose von 1.300 bis 1.700 Tausend Euro.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet die tick Trading Software AG einen Rückgang des Jahresüberschusses auf 800.000 bis 1,1 Millionen Euro. Dieser Rückgang wird durch einen unterjährigen Verlust des Hauptkunden bedingt. Positiv zu vermerken ist, dass die Gespräche mit potenziellen Neukunden vielversprechend verlaufen und teilweise bereits kurz vor Vertragsabschlüssen stehen.

Zusätzlich wird die tick Trading Software AG als Sponsor und Aussteller beim Deutschen Eigenkapitalforum 2025 auftreten, das vom 24. bis 26. November 2025 in Frankfurt am Main stattfindet. Dies bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, sich mit Investoren, Partnern und anderen Stakeholdern auszutauschen und über aktuelle Entwicklungen und Innovationen im Bereich ihrer Softwarelösungen zu informieren.

Die tick Trading Software AG, die seit 2017 an der Börse notiert ist, bietet eine der fortschrittlichsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwicklung an. Zu ihrem Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze sowie Tools für das Market Making. Die geplante Ausschüttung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren bleibt ein zentrales Element der Unternehmensstrategie.

Insgesamt zeigt die tick Trading Software AG eine positive Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr, während die Prognose für das kommende Jahr Herausforderungen aufzeigt, die jedoch durch neue Kundenakquisitionen teilweise kompensiert werden könnten.

Die Tick Trading Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 7,875EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.