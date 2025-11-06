UmweltBank AG: Stagnation im Einlagengeschäft – Prognosen gesenkt!

Die Retail-Einlagen stagnieren bei 3,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von nur 3% seit Jahresbeginn entspricht. Auch die Kundenanzahl blieb mit 161.000 stabil, nachdem im ersten Halbjahr 6.000 neue Kunden gewonnen wurden. Die Analysten von Montega AG haben ihre Prognosen für das Einlagengeschäft aufgrund der schwächeren Dynamik und des niedrigen Zinsumfelds reduziert. Für 2026 wird ein Einlagevolumen von 4,1 Milliarden Euro erwartet, mit einer leichten Erhöhung der Zinsmarge auf 120 Basispunkte.

Die UmweltBank AG hat in ihrem aktuellen Quartalsbericht für das dritte Quartal 2025 eine gebremste operative Entwicklung im Einlagengeschäft mit Privatkunden festgestellt. Trotz der Einführung eines neuen Girokontos im Sommer, das zur Diversifikation des Retail-Geschäfts beiträgt, bleibt das Tagesgeldangebot das Hauptprodukt der Bank. Die Zinssätze im Euroraum, die derzeit bei 0,6% p.a. liegen, machen Tagesgeld für Kunden unattraktiver, was das Einlagenwachstum stark bremst. Die Bank erwartet dennoch, die diesjährige Guidance mit einem EBT zwischen 5 und 10 Millionen Euro zu erreichen, da sie von hohen einmaligen Veräußerungsgewinnen profitiert.

Im Kreditgeschäft bleibt die Bank aufgrund einer angespannten Eigenkapitalsituation zurückhaltend. Im dritten Quartal wurden nur 33 Millionen Euro an Neukrediten vergeben, was zu einer Reduzierung der Jahresziele führte. Die Bank plant jedoch, im vierten Quartal 2025 ein deutliches Wachstum im Kreditneugeschäft zu erzielen, unterstützt durch eine Kapitalerhöhung, die den Kapitalpuffer verbessert.

Die Analysten von GBC AG berichten von einem signifikanten Anstieg der Gesamterträge auf 60,72 Millionen Euro, was auf höhere Einlagenzuflüsse und Zinsmargen zurückzuführen ist. Dennoch blieb das Wachstum der Privatkundeneinlagen hinter den Erwartungen zurück, was die Bank dazu veranlasst, ihre Prognosen für das Zinsergebnis leicht zu senken.

Insgesamt bleibt die UmweltBank AG optimistisch, dass sie ihre Ziele bis Ende 2025 erreichen kann, trotz der Herausforderungen im Einlagen- und Kreditgeschäft. Die Analysten beider Researchhäuser empfehlen den Kauf der Aktie, wobei Montega ein Kursziel von 7,00 Euro und GBC ein Kursziel von 9,40 Euro festlegt.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 3,605EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.