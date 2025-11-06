Rekordzahlen bei AUTO1: Umsatz und Absatz steigen rasant im Q3 2025!

Der Bruttogewinn der AUTO1 Group erreichte mit 257,7 Millionen Euro ein Rekordniveau, was einem Anstieg von 37,7 % im Jahresvergleich entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg um 51,2 % auf 51,9 Millionen Euro. CEO Christian Bertermann betonte die Bedeutung der kundenorientierten Strategie des Unternehmens und dankte den Teams für ihre hervorragende Arbeit sowie den Kunden für ihr Vertrauen.

Die AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, hat am 5. November 2025 ihre beeindruckenden Finanzzahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen Rekordabsatz von 218.617 Fahrzeugen, was einem Anstieg von 23,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg im Merchant-Segment, wo 191.632 Fahrzeuge verkauft wurden (+21,6 %), sowie im Retail-Segment Autohero, das mit 26.985 verkauften Fahrzeugen einen Anstieg von 41,7 % erzielte.

Die Umsatzentwicklung war ebenfalls bemerkenswert: Mit 2,1 Milliarden Euro überstieg der Quartalsumsatz erstmals die 2-Milliarden-Euro-Marke, was einem Anstieg von 32,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Merchant-Segment erzielte AUTO1.com einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro (+29,0 %), während das Retail-Segment Autohero einen Umsatz von 468,2 Millionen Euro (+48,6 %) verzeichnete.

Die AUTO1 Group hat ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2025 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Absatz von 811.000 bis 845.000 Fahrzeugen (zuvor 772.000 bis 817.000) und einen Bruttogewinn von 940 bis 975 Millionen Euro (zuvor 890 bis 940 Millionen Euro). Auch die EBITDA-Prognose wurde auf 180 bis 195 Millionen Euro angehoben (zuvor 160 bis 190 Millionen Euro).

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group, hob hervor, dass die starken Finanzergebnisse das Resultat gezielter Investitionen in alle Geschäftsbereiche sind. Zudem wurden im Finanzierungsgeschäft wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Einführung der Händlerfinanzierung in zwei weiteren Märkten und die erfolgreiche Platzierung der zweiten öffentlichen Verbriefung.

Insgesamt zeigt die AUTO1 Group eine beeindruckende Geschäftsentwicklung und ist auf einem vielversprechenden Wachstumskurs, was die Marktanteile und Margen betrifft.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 28,40EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.