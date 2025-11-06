    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    Scout24 SE: DWS Investment reduziert Stimmrechte – Rückkaufprogramm gestartet!

    Foto: Scout24 SE

    Am 4. November 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens dokumentiert. Die Mitteilung wurde durch die DWS Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, übermittelt. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte führte.

    Zum Stichtag, dem 30. Oktober 2025, hielt die DWS Investment GmbH nun 2,72 % der Stimmrechte an der Scout24 SE, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 4,70 % ausgewiesen wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Scout24 SE beträgt 75 Millionen. Diese Entwicklung könnte auf strategische Anpassungen im Portfolio der DWS Investment GmbH hinweisen, die möglicherweise auf Marktbedingungen oder interne Anlageentscheidungen zurückzuführen sind.

    Zusätzlich wurde am 3. November 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ein laufendes Aktienrückkaufprogramm der Scout24 SE enthält. Im Zeitraum vom 27. bis 31. Oktober 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 36.803 Aktien im Rahmen dieses Programms. Der Rückkauf erfolgte über verschiedene Handelsplattformen, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis zwischen 99,06 und 102,14 Euro pro Aktie zurückgekauft wurden. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 577.934 Aktien zurückgekauft.

    Diese Maßnahmen könnten darauf abzielen, den Aktienkurs zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken, insbesondere in einem volatilen Marktumfeld. Die Informationen über das Rückkaufprogramm sind auf der Website der Scout24 SE zugänglich, was Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Aktionäre gewährleistet.

    Insgesamt zeigen die jüngsten Mitteilungen der Scout24 SE sowohl Veränderungen in der Aktionärsstruktur als auch aktive Maßnahmen zur Unterstützung des Aktienkurses durch Rückkäufe. Diese Entwicklungen sind für Investoren von Interesse, da sie die strategische Ausrichtung und die Marktposition des Unternehmens beeinflussen können.



    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 101,3EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
