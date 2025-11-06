Nemetschek-Aktien fallen trotz starkem Quartal: Was steckt dahinter?

Die Citigroup, JPMorgan und UBS äußerten sich optimistisch über die Ergebnisse, insbesondere über den gestiegenen freien Barmittelzufluss. Dennoch betonten JPMorgan-Analysten, dass die beibehaltenen Jahresziele keine Erhöhung der Markterwartungen nach sich ziehen würden. Die Analysten der DZ Bank hoben hervor, dass der Aktienkurs trotz eines angehobenen Umsatzausblicks kontinuierlich gefallen sei, was auf anhaltenden Druck auf die Bewertungsmultiplikatoren hindeutet.

Die Aktien der Nemetschek SE haben am Dienstag trotz positiver Quartalszahlen einen Rückgang erfahren. Der Kurs fiel um 4,5 Prozent auf 95,50 Euro, nachdem er zu Handelsbeginn auf 104,60 Euro gestiegen war. Dies markiert den tiefsten Stand seit April und setzt die Talfahrt seit dem Rekordhoch von 138,50 Euro im August fort, was einem Verlust von über 30 Prozent entspricht. Analysten bewerteten die Quartalszahlen insgesamt positiv, wiesen jedoch auf die unveränderten Jahresziele und das schwache Wachstum in der Mediensparte hin.

Im dritten Quartal 2025 erzielte Nemetschek ein Umsatzwachstum von 20 Prozent auf 293,1 Millionen Euro, während das EBITDA um 33,9 Prozent auf 95,2 Millionen Euro stieg. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 32,5 Prozent. Das Unternehmen bekräftigte seine Umsatzprognose für 2025 und erwartet ein währungsbereinigtes Wachstum zwischen 20 und 22 Prozent. Die Mediensparte, die 3D-Animationssoftware anbietet, verzeichnete jedoch nur ein geringes Wachstum von 2,9 Prozent, was Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz durch KI-Software aufwarf.

Die Nemetschek Group setzt auf eine Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle, die bereits 92 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Die internationale Expansion und strategische Partnerschaften, insbesondere im Bereich KI, sollen die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken. Trotz der positiven Geschäftsentwicklung bleibt die Unsicherheit über die Marktdynamik und geopolitische Spannungen bestehen, die sich negativ auf die Investitionsbereitschaft auswirken könnten.

Insgesamt zeigt die Nemetschek Group eine starke operative Performance, jedoch bleibt die Entwicklung in der Mediensparte und die allgemeine Marktlage eine Herausforderung für die zukünftige Kursentwicklung der Aktie.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 99,55EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.