Hotel Savoyen wird Sheraton: MHP Hotel AG plant große Transformation!

Das Hotel Savoyen, das derzeit von Verkehrsbüro Hospitality unter der Marke Austria Trend Hotels betrieben wird, wird nach einer umfassenden Modernisierung neu positioniert. Die historische Architektur des Gebäudes, das einst die k.u.k. Hof- und Staatsdruckerei beherbergte, wird dabei berücksichtigt. Das künftige Sheraton Vienna wird über 197 Doppelzimmer, 43 Suiten und 70 Executive Zimmer verfügen und bietet mit einem über 1.000 m² großen Veranstaltungssaal ideale Voraussetzungen für internationale Kongresse und Business-Events.

Die MHP Hotel AG hat am 4. November 2025 die Übernahme des Hotel Savoyen Vienna bekannt gegeben, das ab Anfang 2027 unter der renommierten Marke Sheraton geführt werden soll. Das Hotel, das sich in unmittelbarer Nähe zum Schloss Belvedere befindet, zählt mit seinen 310 Zimmern zu den bekanntesten Konferenzhotels Wiens. Die Übernahme erfolgt im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit mit der Eigentümerin, der Mechelgasse 1 GmbH, und beinhaltet einen Franchisevertrag mit Marriott International.

Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG, äußerte sich optimistisch über die Übernahme und sieht großes Potenzial, die Marktposition des Hotels durch die Neupositionierung als Sheraton weiter auszubauen. Er betonte die anhaltend hohe internationale Nachfrage und das dynamische Wachstum des Tourismus in Wien. Dr. Kevin Meyer, Geschäftsführer von Midstad, dem verantwortlichen Immobiliendienstleister, lobte die MHP Hotel AG als erfahrenen Partner, der die langfristige Entwicklung des Hotels mit klarer Vision vorantreiben wird.

Die Übernahme des Hotel Savoyen stellt einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie der MHP Hotel AG dar, die sich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Mit der Verbindung aus einer starken Marke, einer exzellenten Lage und überdurchschnittlicher Kapazität wird das Unternehmen seine Position im Premiumsegment stärken. MHP ist bereits mit mehreren Hotels in Wien vertreten, darunter das Lifestyle-Hotel MOOONS Vienna und das Le Méridien Vienna.

Die MHP Hotel AG, gegründet im Jahr 2012 und mit Sitz in München, betreibt derzeit elf Hotels unter internationalen Premium-Marken und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 180 Millionen Euro. Die Übernahme des Hotel Savoyen wird von BWM Designers & Architects sowie IBCOL Real Estate unterstützt, während rechtliche Beratung durch die Kanzleien Jung & Schleicher sowie Vavrovsky Heine Marth erfolgt.

Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,560EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.