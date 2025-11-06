Borussia Dortmund unterliegt Manchester City: Ein Lehrstück in der Champions League!

Vor dem Spiel gab es positive Nachrichten für die Dortmunder: Nico Schlotterbeck, der aufgrund einer Erkältung das letzte Spiel gegen den FC Augsburg verpasst hatte, absolvierte das Abschlusstraining und war fit für die Partie. Im Gegensatz dazu fehlten Niklas Süle und Julian Brandt, die beide nicht am Training teilnehmen konnten.

Borussia Dortmund hat in der Champions-League-Partie gegen Manchester City eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Mit 1:4 unterlag die Mannschaft von Trainer Niko Kovac dem englischen Spitzenclub, der von Pep Guardiola trainiert wird. Diese Niederlage markiert die erste in dieser Champions-League-Saison für den BVB, der zuvor bereits gegen den FC Bayern München verloren hatte. Trotz der Niederlage bleibt Dortmund mit sieben Punkten aus vier Spielen in der Gruppenphase im Soll und hat gute Chancen, die Playoffs für das Achtelfinale zu erreichen.

Die Partie begann vielversprechend für Dortmund, doch die Offensive zeigte sich harmlos, während die Defensive überfordert war. Phil Foden eröffnete den Torreigen für City in der 22. Minute, gefolgt von einem Treffer von Erling Haaland in der 29. Minute. Dortmund konnte erst in der 72. Minute durch Waldemar Anton auf 1:3 verkürzen, nachdem Foden in der 57. Minute sein zweites Tor erzielte. Rayan Cherki setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt mit dem vierten Tor für die Gastgeber.

Die Dortmunder Abwehr hatte Schwierigkeiten, die schnellen Angriffe der Cityzens zu stoppen. Insbesondere die linke Abwehrseite war anfällig, was City immer wieder ausnutzte. Torwart Gregor Kobel konnte zwar einige Schüsse abwehren, war jedoch bei den entscheidenden Toren machtlos. Trotz der klaren Überlegenheit von Manchester gab Dortmund nicht auf und zeigte Einsatzwillen, konnte jedoch keine weiteren Tore erzielen.

Erling Haaland, der für Dortmund in der Vergangenheit viele Tore erzielt hatte, feierte seinen Erfolg dezent und zeigte Mitgefühl für seine ehemaligen Teamkollegen. Er äußerte, dass er sich nicht mit den großen Fußballern wie Messi oder Ronaldo vergleichen möchte, sondern einfach Erling Haaland sei.

Insgesamt war die Partie ein Lehrstück für Dortmund, das sich nun auf die kommenden Herausforderungen konzentrieren muss, um in der Champions-League weiterhin erfolgreich zu sein.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,348EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.