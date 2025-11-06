Tragischer Flugzeugabsturz in Kentucky: Mindestens 12 Tote, darunter ein Kind

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17:15 Uhr Ortszeit, als die McDonnell Douglas MD-11 vom Louisville Muhammad Ali International Airport abhob. Kurz nach dem Start stürzte das Flugzeug in einem Industriegebiet unweit der Startbahn ab und ging in einem Feuerball auf. Die Maschine war auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu, Hawaii, und war vermutlich voll betankt, was zu dem verheerenden Brand führte. Auf Bildern vom Unglücksort sind massive Flammen und Rauch zu sehen, die über der Absturzstelle aufsteigen.

Nach dem tragischen Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens zwölf gestiegen, darunter auch ein kleines Kind. Dies berichtete Gouverneur Andy Beshear, der zudem darauf hinwies, dass die Zahl der Opfer möglicherweise weiter ansteigen könnte. Die Behörden meldeten auch mehr als ein Dutzend Verletzte, einige von ihnen schwer, mit Verbrennungen, Rauchvergiftungen und Splitterverletzungen.

Das US-Logistikunternehmen UPS, dem das Flugzeug gehörte, bestätigte, dass sich drei Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Die Suche nach weiteren Opfern wird fortgesetzt, da mehrere Personen als vermisst gelten. Beshear berichtete, dass die drei Besatzungsmitglieder wahrscheinlich unter den Todesopfern sind. Die Nationale Verkehrs- und Sicherheitsbehörde (NTSB) gab an, dass ein Video zeigt, wie das linke Triebwerk beim Start in Brand geriet und vom Flügel abfiel, was zu dem Großbrand führte. Der Flugschreiber und der Flugdatenschreiber wurden geborgen, um die genauen Umstände des Absturzes zu klären.

In der Folge des Unglücks wurde der Flughafen vorübergehend geschlossen, was zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen bei Flügen führte. Teile des umliegenden Gebiets wurden von der Polizei abgesperrt, und es wurde eine Ausgangssperre verhängt. Beshear bezeichnete die Lage als ernst und kündigte an, nach Louisville zu reisen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Schulen in der Umgebung blieben ebenfalls geschlossen, während die Rettungskräfte weiterhin nach möglichen Überlebenden suchten. Die Tragödie hat die Gemeinde erschüttert und wirft Fragen zur Sicherheit im Luftverkehr auf.

