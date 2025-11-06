Adtran Networks SE: Gewinnprognose revidiert – Umsatz steigt trotz Unsicherheiten!

Trotz dieser negativen Prognose wurde klargestellt, dass die Anpassung der Proforma EBIT-Spanne keine Auswirkungen auf die jährliche Ausgleichszahlung an die außenstehenden Aktionäre haben wird. Adtran Networks SE ist vertraglich verpflichtet, etwaige Jahresgewinne an die Muttergesellschaft Adtran Holdings, Inc. abzuführen, während letztere verpflichtet ist, eventuelle Jahresfehlbeträge auszugleichen.

Adtran Networks SE hat am 4. November 2025 eine Anpassung seiner Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Der Vorstand revidierte die ursprüngliche Erwartung eines positiven Proforma EBIT im niedrigen einstelligen Prozentbereich und erwartet nun, dass das Proforma EBIT im Verhältnis zum Umsatz im niedrigen negativen bis niedrigen positiven einstelligen Prozentbereich liegen wird. Diese Anpassung ist hauptsächlich auf den Zeitpunkt der Lieferungen im vierten Quartal zurückzuführen.

Am selben Tag veröffentlichte das Unternehmen auch die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025. Der Quartalsumsatz stieg um 25,9 % auf 127,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal, was auf eine steigende Kundennachfrage und erhöhte Investitionen von Cloud- und Telekommunikationsdienstleistern zurückzuführen ist. Das Proforma EBIT betrug 3,8 Millionen Euro, was 3,0 % des Umsatzes entspricht, im Vergleich zu einem Verlust von 4,1 Millionen Euro im dritten Quartal 2024. Diese positive Entwicklung wurde durch den Umsatzanstieg und eine Senkung der Betriebskosten unterstützt.

Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 werden am 26. Februar 2026 veröffentlicht. Adtran Networks SE betont, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen in den Mitteilungen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen.

Adtran Networks SE ist ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen, die für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten entscheidend sind. Das Unternehmen setzt auf Innovation und entwickelt fortschrittliche Hardware- und Softwarelösungen, um die Kommunikationsnetze weltweit leistungsfähiger zu machen. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Adtran Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,60EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.