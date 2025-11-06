Erfolgsgeschichte: 'Babo - Die Haftbefehl-Story' erobert Netflix-Charts!

Die Doku, die von Paco-Luca Nietsche und Elyas M'Barek produziert wurde, beleuchtet die komplexe Biografie von Aykut Anhan, der in Offenbach geboren wurde und als Sohn kurdisch-türkischer Eltern aufwuchs. Sie thematisiert seine schwierige Familiengeschichte, den Aufstieg zur Hip-Hop-Ikone, sowie die Herausforderungen, die mit Ruhm, Depressionen und Drogenkonsum einhergehen. Regie führten Juan Moreno und Sinan Sevinç. Die Erzählung wird durch Interviews mit prominenten Weggefährten und seiner Frau Nina ergänzt, die eine differenzierte Sicht auf Anhan und seine Musik bietet.

Die Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" hat in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Innerhalb von nur sechs Tagen nach ihrer Veröffentlichung am 28. Oktober 2023 erreichte die Doku über den deutschen Rapper Haftbefehl, mit 4,1 Millionen Abrufen, Platz eins in den Netflix-Wochencharts. Diese Zahlen verdeutlichen das große Interesse an der Lebensgeschichte des Künstlers, der für viele junge Menschen mit Migrationshintergrund eine wichtige Stimme darstellt.

Obwohl die Abrufzahlen von "Babo - Die Haftbefehl-Story" im Vergleich zu internationalen Blockbustern wie Kathryn Bigelows "A House of Dynamite", das in der gleichen Woche über 31 Millionen Abrufe verzeichnete, bescheiden erscheinen, ist der Erfolg der Doku im deutschsprachigen Raum unbestreitbar. Sie hat sich in den globalen Charts der nicht-englischsprachigen Filme auf Platz vier eingereiht.

Zusätzlich zu den Erfolgen der Doku wird auch ein bevorstehender Aktiensplit von Netflix thematisiert. Die Aktie des Streamingdienstes wird in Kürze gesplittet, was bedeutet, dass bestehende Aktionäre für eine Aktie zehn neue Anteile erhalten, während der Kurs entsprechend auf etwa 97,64 Euro sinkt. Solche Splits können kurzfristig zu einem Anstieg des Aktienkurses führen, da sie den Handel erleichtern und Investitionen in kleinere Pakete ermöglichen. Langfristig bleibt jedoch die operative Performance des Unternehmens entscheidend für den Aktienkurs.

Insgesamt zeigt die Doku über Haftbefehl nicht nur die persönliche Geschichte eines Künstlers, sondern auch das Potenzial von Streaming-Inhalten, kulturelle und gesellschaftliche Themen aufzugreifen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 951,7EUR auf Tradegate (06. November 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.