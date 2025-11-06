WashTec AG: Starkes Umsatzwachstum und optimistische Prognose für 2025!

Im dritten Quartal 2025 erzielte WashTec einen Umsatz von 125,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz im Segment „Europa und sonstige“ wuchs um 11,1 %, während das Segment „Nordamerika“ aufgrund geringerer Equipment-Verkäufe insgesamt unter dem Vorjahresniveau blieb, jedoch ein währungsbereinigtes Wachstum von 9,5 % verzeichnete. Das EBIT im dritten Quartal stieg um 35,8 % auf 14,8 Millionen Euro, was die EBIT-Marge auf 11,8 % erhöhte.

Die WashTec AG hat am 5. November 2025 ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und dabei ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg um 7,2 % auf 358,2 Millionen Euro, verglichen mit 334,2 Millionen Euro im Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist das EBIT, das überproportional um 17,4 % auf 32,4 Millionen Euro anstieg, was die EBIT-Marge auf 9,0 % verbesserte (Vorjahr: 8,2 %). Diese positive Entwicklung ist vor allem auf das Segment „Europa und sonstige“ zurückzuführen, wo in allen Geschäftsbereichen Umsatzsteigerungen erzielt wurden.

Der Free Cashflow verbesserte sich um 11,2 % auf 27,8 Millionen Euro, was auf eine Optimierung des Working Capitals und ein höheres Konzernergebnis zurückzuführen ist. Der Auftragseingang im Equipment-Bereich lag deutlich über dem Vorjahr, wobei der Auftragsbestand in Europa und sonstigen Regionen über dem Vorjahresniveau lag, während Nordamerika stabil blieb.

WashTec bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Europa und sonstigen Regionen stärker ausfallen wird als in Nordamerika. CEO Michael Drolshagen äußerte sich optimistisch über die Geschäftsentwicklung und die positive Resonanz auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens als Lösungsanbieter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass WashTec in den ersten neun Monaten 2025 ein starkes Wachstum sowohl im Umsatz als auch im EBIT verzeichnen konnte, unterstützt durch eine positive Entwicklung in Europa und einem stabilen Auftragseingang. Die Aussichten für das restliche Jahr bleiben vielversprechend, was die Unternehmensführung zuversichtlich stimmt.

Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 41,70EUR auf Tradegate (05. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.