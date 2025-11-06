Forscher warnen, Investoren positionieren sich früh

Forscher appellieren nach besorgniserregenden Erkenntnissen, den Silberverbrauch zu reduzieren. Die stark steigende Nachfrage aus der Photovoltaikbranche droht den Markt in ein massives Defizit zu treiben. Profi-Anleger reagieren bereits und steigen jetzt bei Silberexplorern ein.

Der Polymetallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) arbeitet an drei Projekten: dem Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela im Süden Perus, sowie den Silber-Gold-Projekten Challacollo und Cachinal im Norden Chiles.

Das klare Übergewicht von Silber im Portfolio ist dabei kein Zufall. Aftermath wurde 2019 als „Pure Play Silver Company“ gegründet. In der aktuellen Marktsituation ist dieser Fokus vor allem eines: strategisch vorteilhaft.

Silber ist nicht nur Krisenmetall

Der Silberpreis erlebt derzeit eine bemerkenswerte Rallye. Notierte der Kurs zum Jahreswechsel noch unter 30 USD je Feinunze, wurde vor Kurzem zeitweise bereits die Marke von 50 USD deutlich überschritten. Damit wurde sogar das jahrzehntealte Hoch aus der Gebrüder-Hunt-Spekulation übertroffen, die den Silberpreis bis auf 50 USD im Januar 1980 trieb. Nach einer moderaten Konsolidierung liegt der Kurs aktuell bei rund 48 USD.

Die Preisentwicklung zeigt Parallelen zum Goldmarkt, auch wenn sie zeitlich verzögert erfolgt. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied: Während Gold vor allem als Krisenwährung gilt, entfällt ein Großteil der Silbernachfrage auf industrielle Anwendungen. Diese wächst dynamisch – so stark, dass Forscher bereits vor einer drastischen Verknappung warnen.

Forscher der Universität Gent untersuchten in ihrer Studie „Prognose von Silbernachfrage und -angebot bis 2030: Auswirkungen silberintensiver Photovoltaikzellen und Branchenwettbewerb“, wie viel Silber die Solarindustrie künftig benötigen könnte. Ihr Ergebnis: Die Nachfrage dürfte das Angebot deutlich übersteigen.

Silberangebot bis 2030 um ein Drittel zu niedrig?

Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend. Das weltweite Silberangebot könnte bis 2030 nur 62–70 % des prognostizierten Bedarfs decken, der auf 48.000 bis 54.000 Tonnen pro Jahr geschätzt wird.

Haupttreiber dieser Entwicklung ist die Solarindustrie. Sie dürfte mit 10.000 bis 14.000 Tonnen pro Jahr bis zu 41 % der weltweiten Förderung beanspruchen. Auch andere Branchen zeigen weiterhin Nachfragewachstum – wenn auch auf niedrigerem Niveau. Damit könnte die Gesamtnachfrage konkurrierender Sektoren auf rund 38.000 bis 40.000 Tonnen steigen.