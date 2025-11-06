Ein Fünkchen Hoffnung

Seit dem Jahreswechsel und einem frischen Mehrjahrestief bei 62,96 Euro zeigt sich bei BMW in den letzten Monaten wieder eine positive Aufwärtstendenz, aktuell attackiert der Wert den Bereich einer oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung und könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber eine solide Grundlage für frische Long-Positionen setzen. Über dem Niveau von 87,00 Euro würden demnach unmittelbare Long-Chancen auf 89,96 und darüber an das aktuelle Jahreshoch bei 91,62 Euro entstehen. Auf der Unterseite dürfte das Spiel der Bullen erst unterhalb der Oktobertiefs von 78,02 Euro enden und Korrekturrisiken in Richtung 75,50 und darunter 70,94 Euro auslösen.

Zusammengenommen ergibt sich nach drei Vierteln des Jahres somit ein Gewinn von 5,7 Mrd. Euro Gewinn nach Steuern. Das Vergleichsquartal aus dem Vorjahr war aber durch Probleme mit Bremsen ungewöhnlich schlecht ausgefallen. BMW sieht sich mit den aktuellen Zahlen auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen.

Trading-Strategie:

1. Long-Chance ab 87,00 Euro , Stopp unter 84,30 Euro platzieren. Kursziel 92,50 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BMW AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU02T3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,78 - 0,80 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 77,978 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 77,978 Euro akt. Kurs Basiswert: 85,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 92,50 Euro Hebel: 10,72 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ3JTA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,85 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 93,8542 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 93,8542 Euro akt. Kurs Basiswert: 85,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,81 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.