McDonald’s mit Trend Fortsetzungsmuster

Langfristig befindet sich die McDonald’s-Aktie in einem ungebrochenen Aufwärtstrend, der bis mindestens auf das Jahr 2015 zurückreicht. Zwar hat die Aufwärtsdynamik seit dem Rekordhoch bei 326,32 US-Dollar aus Anfang März etwas abgenommen, dennoch lässt die Kursentwicklung der letzten Monate Hoffnung auf ein Folgekaufsignal durch Auflösung des zuletzt etablierten symmetrischen Keils aufkommen. Demnach wäre über einem Preisniveau von mindestens 313,75 US-Dollar ein unmittelbarer Vorstoß bullischer Marktteilnehmer in Richtung des Rekordhochs bei 326,32 US-Dollar anzunehmen, im Anschluss könnte die McDonald’s-Aktie sogar weiter auf 352,55 US-Dollar zulegen und eine wunderschöne Jahresendrallye hinlegen. Auf der Unterseite dürfte erst eine bärische Auflösung des Keils mit einem Kursrückfall unter 292,00 US-Dollar Abwärtsrisiken in Richtung der Horizontalunterstützung sowie des 200-Wochen-Durchschnitts bei 276,53 US-Dollar eröffnen.

1. Long-Position über 313,75 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 304,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 326,32/352,55 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

McDonald´s Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ55XX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,86 - 2,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 273,4516 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 273,4516 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 305,84 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 352,55 US-Dollar Hebel: 9,29 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4JBQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,13 - 3,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 341,454 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 341,454 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 305,84 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.