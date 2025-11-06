DAX deutlich über 24.000 Punkten
Nach dem jüngsten Kursrückfall vom Dienstag zurück auf die Verlaufstiefs aus Mitte Oktober bei 23.675 Punkten haben Anleger offenbar wieder Hoffnung geschöpft und den Deutschen Aktienindex DAX deutlich in die Gewinnzone und unmittelbar in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) bei 24.063 Punkten intraday vorangetrieben. Trotz einer unsicheren Weltwirtschaft und fehlenden Konjunkturdaten aus den USA wurden die jüngsten Rücksetzer vergleichsweise schnell gekauft, was einen resistenten Markt impliziert. Dennoch muss der DAX das potenzielle Doppeltief um 23.675 Punkten durch einen nachhaltigen Anstieg mindestens über 24.350 Punkte bestätigen, ehe die Rekordstände bei 24.771 Zählern und anschließend das Niveau bei 24.961 Punkten in Angriff genommen werden können. Spekulativ ließe sich bereits jetzt schon eine kleinere Long-Position auf den DAX abschließen. Auf der Unterseite würde ein Bruch des Doppeltiefs unweigerlich zu Kursverlusten zurück auf die Septembertiefs bei 23.284 Punkten führen. Kurzfristig scheinen aber Bullen die stärkeren Karten auf der Hand zu halten und könnten schon bald einen Ausbruchsversuch unternehmen.
Aktuelle Lage
DAX bei 24.049 Punkten
VDAX über Norm-Niveau, steigende Tendenz!
Jahresendrallye auf tönernen Füßen
US-Shutdown dauert an - Tag 37
US-Zölle vorm Hösten Gericht
RSI: um 45 stabil, (bärisch)
Stochastik: um 30 wieder erholend (bärisch)
MACD: Die Signallinie sowie die gelbe Linie liegen weiter über der 0 Linie = bullisch
MOM: Das Momentum steht auf Tagesbasis kurz davor ins bärische Lager zu wechseln
Fear& Greed Index nahe "Extreme Fear"
Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!
Anlaufmarken nach oben bei 24.350 / 24.479 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 23.910 / 23.845 / 23.660 und 23.601 Punkten.
Gaps bei 24.051 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye kurzfristig abgewürgt
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (04. November 2025): Bei 18,57% (ansteigend) (Vortag: 18,06%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
_____________________________________________________________________
Turbo LONG-Schein : DU23VY
Einstieg Stop-Buy-Order : 24.350 Punkte
Kursziel : 24.638/24.771 Punkte
Stopp : 24.101 Punkte
Renditechance : 45 Prozent
Take Profit: 13,33 Euro im Schein
Zeithorizont : 3 - 5 Tage
_____________________________________________________________________
Weitere Trading-Idee:
1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
3. Stop-Sell-Position unter 23.845 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.050 Punkten. Kursziele 23.476/23.284 Punkte - aktiv
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU23VY
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|11,22 - 11,23 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.000,67 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.000,67 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.049,75 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.350 Punkte
|Hebel:
|21,48
|Kurschance:
|+ 27 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY4VPW
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|7,06 - 7,07 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.796,96 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.796,96 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.049,75 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|34,17
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
