Neuer CEO bei SCHOTT Pharma: Dr. Christian Mias übernimmt 2026!

Dr. Mias bringt über 20 Jahre Führungserfahrung mit, davon mehr als 18 Jahre innerhalb der SCHOTT-Gruppe. Seine Karriere begann er als Commercial Project Manager bei Siemens und sammelte bedeutende Erfahrungen in der Pharmaindustrie, insbesondere bei SCHOTT Tubing, wo er Zwischenprodukte für die Pharmabranche herstellt. In verschiedenen Führungspositionen, unter anderem als Geschäftsführer in Brasilien und Chief Operating Officer in den USA, hat er erfolgreich profitables Wachstum durch Prozessoptimierung und Produktivitätssteigerung vorangetrieben. Zuletzt war er als Executive Vice President der Business Unit Electronic Packaging tätig.

Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat bekannt gegeben, dass Dr. Christian Mias zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt wird. Er tritt seine Position am 1. Mai 2026 an und folgt damit auf Andreas Reisse, der planmäßig Ende April 2026 in den Ruhestand geht. Der Aufsichtsrat der SCHOTT Pharma Management AG hat diese Entscheidung am 5. November 2025 getroffen.

Peter Goldschmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats, äußerte sich positiv über die Ernennung von Dr. Mias und betonte dessen Erfolge und strategische Expertise. Goldschmidt ist überzeugt, dass Mias gemeinsam mit Reinhard Mayer, dem CFO, das profitable Wachstum von SCHOTT Pharma weiter vorantreiben wird. Dr. Mias selbst zeigte sich geehrt, die Verantwortung in einer spannenden Phase der Unternehmensentwicklung zu übernehmen und plant, auf den bestehenden Stärken des Unternehmens aufzubauen.

Andreas Reisse, der seit 1987 bei der SCHOTT-Gruppe tätig ist und seit 2010 den Bereich „Pharmaceutical Systems“ leitet, wird für seine herausragende Führung und sein Engagement gewürdigt. Unter seiner Leitung hat SCHOTT Pharma bemerkenswertes Wachstum erzielt und sich als führendes Unternehmen für pharmazeutische Verpackungslösungen etabliert. Reisse äußerte Dankbarkeit für die Zusammenarbeit und das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, und ist überzeugt, dass das Unternehmen unter Dr. Mias weiterhin erfolgreich sein wird.

SCHOTT Pharma, mit Hauptsitz in Mainz, ist ein bedeutender Anbieter von Verpackungs- und Applikationssystemen für die Pharmaindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Qualität hat sich SCHOTT Pharma als wichtiger Partner in der globalen Gesundheitsversorgung etabliert.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 18,78EUR auf Tradegate (06. November 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.