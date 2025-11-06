DBAG: Erfolgreiche Aktienrückkäufe und starke Quartalszahlen im Fokus!

Zusätzlich hat die DBAG am 6. November 2025 ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Ein zentrales Ereignis war der erfolgreiche Exit von duagon, einem Unternehmen, das an die Knorr-Bremse AG verkauft wurde. Dieser Verkauf wurde mit einer überdurchschnittlichen Rendite abgeschlossen und stellt den vierten Exit im Rahmen des DBAG Fund VII dar. Des Weiteren wurde eine Mehrheitsbeteiligung an MAIT, einem führenden Digitalisierungspartner für den Mittelstand, vereinbart. Diese Investition soll das Portfolio der DBAG im wachsenden Sektor der IT-Services und Software stärken.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat am 3. November 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 27. bis 31. Oktober 2025 erwarb die DBAG insgesamt 11.600 Aktien, was die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 3. März 2025 auf 346.400 Aktien erhöht. Die Käufe wurden über die Börse getätigt und die Details zu den Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Im Neunmonatszeitraum 2025 erzielte die DBAG ein Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von 37,4 Millionen Euro, während die Ausschüttungen an die Aktionäre, einschließlich Dividenden und Aktienrückkäufen, rund 32,5 Millionen Euro betrugen. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie lag zum 30. September 2025 bei 35,28 Euro, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das EBITA aus der Fondsberatung belief sich auf 11,2 Millionen Euro, was ebenfalls unter dem Vorjahreswert liegt.

Die DBAG bekräftigte ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025, mit einem erwarteten NAV je Aktie zwischen 35 und 38 Euro sowie einem EBITA aus der Fondsberatung von 10 bis 15 Millionen Euro. Tom Alzin, Sprecher des Vorstands, hob die erfolgreiche Zukaufstrategie der DBAG hervor, die sich in der Veräußertung von duagon widerspiegelt. Zudem wird die DBAG in den kommenden Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Transaktionen anstreben, sowohl im Bereich Investitionen als auch bei Veräußerungen.

Insgesamt zeigt die DBAG eine solide Geschäftsentwicklung und eine klare Strategie zur Stärkung ihres Portfolios, während sie gleichzeitig den Aktionären durch Rückkäufe und Dividenden eine attraktive Rendite bietet.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Tradegate (06. November 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.