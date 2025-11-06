    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silberpreis fester +0,71 % aktuell 48,37 USD

    Silberpreis klettert weiter: +0,71 % plus, jetzt 48,37 USD.

    Silberpreis - Silberpreis fester +0,71 % aktuell 48,37 USD
    Der Silberpreis legt +0,71 % zu und erreicht 48,37USD. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,24 %
    1 Monat +0,65 %
    3 Monate +27,78 %
    1 Jahr +49,74 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 32,29940USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 48,37USD ein Wert von 7.486,98USD geworden – ein Gewinn von +49,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Silberpreis ist in den letzten 14 Tagen um über 2 % gestiegen und hält sich über 46,11 USD. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Ausbruch über 50 USD hin. Dennoch herrscht Unsicherheit bei Minenaktien, die stagnieren, was auf ein Vertrauensproblem hinweist. Insgesamt bleibt der Markt seitwärts, während der Aufwärtstrend intakt ist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +1,04 %
    +1,24 %
    +0,65 %
    +27,78 %
    +49,74 %
    +130,71 %
    +89,46 %
    +226,97 %
    +197,65 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
