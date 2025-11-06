Rossmann Beteiligungs GmbH erhöht Stimmrechtsanteil an Aurubis AG auf 17,98%

Die Korrektur betrifft den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch die Rossmann Beteiligungs GmbH, die ihren Sitz in Burgwedel hat. Das Datum der Schwellenberührung, an dem die Rossmann Beteiligungs GmbH die 3%-Schwelle überschritt, wurde auf den 29. Oktober 2025 festgelegt. In der Mitteilung wird die Änderung der Gesamtstimmrechtsanteile detailliert aufgeführt. Demnach hält die Rossmann Beteiligungs GmbH nun 12,87 % der Stimmrechte direkt, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der 11,34 % angegeben wurden. Zusätzlich sind 5,12 % der Stimmrechte über verschiedene Finanzinstrumente wie Optionsscheine und Knock-Out-Zertifikate gehalten, was zu einem Gesamtanteil von 17,98 % führt.

Am 5. November 2025 veröffentlichte die Aurubis AG eine Korrektur ihrer Stimmrechtsmitteilung, die ursprünglich am selben Tag um 09:48 Uhr veröffentlicht wurde. Diese Mitteilung wurde gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erstellt und zielt auf eine europaweite Verbreitung ab. Der Emittent, Aurubis AG, hat seinen Sitz in Hamburg und ist unter der Legal Entity Identifier (LEI) 5299005SHIN9ZK7GW242 registriert.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die Rossmann Beteiligungs GmbH insgesamt 5.784.435 Stimmrechte direkt hält. Die Stimmrechte sind aufgeteilt in verschiedene Finanzinstrumente, darunter Optionsscheine mit unterschiedlichen Fälligkeiten, die insgesamt 2.300.000 Stimmrechte repräsentieren. Diese Instrumente haben Fälligkeiten bis Ende 2026.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Struktur der Rossmann Beteiligungs GmbH, die weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Aurubis AG halten. Dies bedeutet, dass die Rossmann Beteiligungs GmbH unabhängig agiert und keine weiteren Einflussfaktoren auf die Stimmrechte der Aurubis AG bestehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aurubis AG durch die Korrektur ihrer Stimmrechtsmitteilung eine transparente Kommunikation über die Veränderungen in der Aktionärsstruktur sicherstellt. Die Aktualisierung der Stimmrechtsanteile ist für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerverhältnisse und die Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen gibt.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 112,3EUR auf Tradegate (06. November 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.