Leifheit: Spannende Geschäftszahlen 2025 veröffentlicht!
Leifheit AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang, zeigt jedoch durch strategische Maßnahmen und Effizienzsteigerungen positive Ansätze für die Zukunft.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Leifheit AG erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 179,0 Mio. EUR, was einem Rückgang von 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) betrug 5,4 Mio. EUR, wobei das EBIT ohne Sondereffekte bei 6,9 Mio. EUR lag.
- Die Bruttomarge vor Sondereffekten stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 44,5 Prozent, unterstützt durch Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen.
- Der Free Cashflow verbesserte sich im dritten Quartal 2025 auf 3,3 Mio. EUR, nach einem negativen Wert von -4,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr.
- Der Vorstand hat die Umsatzprognose für 2025 leicht angepasst und erwartet nun einen Rückgang um ca. 10 bis 12 Prozent, während die Prognosen für EBIT und Free Cashflow bestätigt wurden.
- Geplante Marketing- und E-Commerce-Initiativen sowie der Relaunch der Marke Leifheit im ersten Halbjahr 2026 sollen das Wachstum fördern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Leifheit ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,875EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,650EUR das entspricht einem Minus von -1,51 % seit der Veröffentlichung.
-1,34 %
-4,67 %
-4,98 %
-4,98 %
-11,73 %
+4,53 %
-58,06 %
-39,07 %
+152,84 %
