Energy S.p.A.: Analysten empfehlen Kauf – Kursziel 1,40 EUR trotz Rückgang!

Trotz des Umsatzrückgangs konnte Energy eine Verbesserung des EBITDA auf -0,40 Mio. EUR (Vorjahr: -3,22 Mio. EUR) erzielen, was auf einen erhöhten Absatz der margenstarken XL-Produktlinie zurückzuführen ist. Auch das Nettoergebnis verbesserte sich auf -1,96 Mio. EUR (Vorjahr: -4,23 Mio. EUR). Der operative Cashflow blieb mit 2,92 Mio. EUR positiv, was auf günstige Veränderungen im Working Capital zurückzuführen ist.

Die GBC AG hat am 4. November 2025 eine Research-Studie zur Energy S.p.A. veröffentlicht, in der die Aktie des Unternehmens mit der Empfehlung „Kaufen“ und einem Kursziel von 1,40 EUR bewertet wird. Die Halbjahreszahlen 2025 zeigen einen signifikanten Umsatzrückgang von 36,6 % auf 12,09 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, was vor allem auf eine gesunkene Nachfrage im Wohnungs- und Gewerbebereich zurückzuführen ist. Diese Entwicklung wurde durch unzureichende staatliche Anreize und die Verschiebung von Auftragslieferungen in die zweite Jahreshälfte verstärkt.

Energy hat im ersten Halbjahr 2025 eine stabile Auftragslage mit einem Bestand von 31,6 Mio. EUR erreicht, wobei 80 % des Auftragsvolumens auf XL-Systeme entfallen. Der Umsatzanteil aus dem Ausland betrug 50 %, was die internationale Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist der Umsatzanstieg bei extra-großen Speichersystemen, der um 30,8 % auf 3,10 Mio. EUR zulegte.

Um die Internationalisierung voranzutreiben, wurde im Juli 2025 die EnergyOnSite GmbH in Deutschland gegründet. Zudem hat Energy im März 2025 die erste kobaltfreie LFP-Lithiumbatterie-Produktionslinie in Betrieb genommen, was die Abhängigkeit von nicht-europäischen Lieferungen verringert und zur Stärkung der europäischen Lieferketten beiträgt.

Die Analysten von GBC AG haben ihre Umsatzprognosen für 2025 auf 33,63 Mio. EUR (zuvor: 47,63 Mio. EUR) gesenkt, erwarten jedoch eine Rückkehr auf den Wachstumspfad im kommenden Jahr. Für 2026 wird ein Umsatz von 54,33 Mio. EUR und ein EBITDA von 3,08 Mio. EUR prognostiziert. Die Kurszielanpassung auf 1,40 EUR reflektiert die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens, insbesondere durch die Expansion in das profitable C&I-Segment und den Einstieg in den Markt für XXL-Speichersysteme.

Die Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 0,792EUR auf Stuttgart (06. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.