15 Millionen Euro Anleihe: TIN INN Holding AG setzt auf nachhaltiges Wachstum!

Die Mittel aus der Anleihe sollen verwendet werden, um das Geschäftsmodell der TIN INN Holding AG zu skalieren, insbesondere durch die Erschließung neuer Standorte und die Vorfinanzierung der seriellen Produktion von Hotels. Die TIN INN Holding AG ist bekannt für ihre innovative Hospitality-Plattform, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb von standardisierten ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten spezialisiert hat. Die Hotels werden aus recycelten Seefrachtcontainern gebaut, was ein ressourcenschonendes und nachhaltiges Konzept darstellt.

Die TIN INN Holding AG hat am 4. November 2025 beschlossen, eine besicherte Unternehmensanleihe zur Finanzierung ihres Wachstums zu begeben. Diese Anleihe hat ein Zielvolumen von bis zu 15 Millionen Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinssatz wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zwischen 8,50 % und 9,50 % p.a. festgelegt, wobei die Zinszahlungen halbjährlich erfolgen. Die Anleihe wird durch eine Patronatserklärung einer Immobiliengesellschaft gesichert, die für alle Zahlungsverpflichtungen aus der Anleihe verantwortlich ist.

Die Emission der Anleihe erfolgt im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum richtet. Ein öffentliches Angebot wird nicht stattfinden. Die Roadshow zur Anleihe beginnt am 13. November 2025, und die Anleihe soll am 25. November 2025 in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Nico Sauerland, Vorstand der TIN INN Holding AG, betont, dass die Anleihe dazu dient, die Kapitalbasis des Unternehmens zu stärken und den nachhaltigen Wachstumskurs zu beschleunigen. Die modularen Hotels des Unternehmens generieren bereits stabile Cashflows, was eine solide Grundlage für die Gewährung attraktiver und verantwortungsvoller Renditen an Investoren bietet.

Die TIN INN Holding AG hat sich als einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit etabliert, indem sie ein einzigartiges Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung verfolgt. Die Smart Factory in Wassenberg ermöglicht die Produktion von bis zu 50 Hotels pro Jahr, wobei die Bauzeit für jedes Hotel nur vier Monate beträgt. Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende und bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis in Mittelstädten, die oft von traditionellen Hotelketten nicht bedient werden.

Die TIN INN Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 13,80EUR auf Tradegate (05. November 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.