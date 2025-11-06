Beijing 2025: Rekordkonferenz revolutioniert globale Finanzlandschaft!

Das Forum brachte bedeutende Fortschritte in der internationalen Zusammenarbeit und der Finanzdienstleistungsbranche mit sich. Über 300 Unternehmen führten Gespräche mit mehr als 100 Investmentinstituten, was zu einer substantiellen Zusammenarbeit führte, die die Finanzdienstleistungen für die Realwirtschaft stärkt. Zu den Ergebnissen gehörten die Vorstellung wichtiger Institutionen und die Unterzeichnung zahlreicher internationaler Kooperationsabkommen.

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 in Beijing, die vom 27. bis 30. Oktober stattfand, hat einen neuen Rekord hinsichtlich Teilnehmerzahlen und globalem Einfluss aufgestellt. Über 6.000 Personen nahmen vor Ort teil, während Milliarden von Menschen online erreicht wurden. An der Konferenz nahmen mehr als 400 hochrangige Vertreter aus über 30 Ländern teil, darunter Ministerialbeamte, Führungskräfte internationaler Organisationen und Wissenschaftler.

Ein zentrales Ergebnis war der „Financial Street Development Report 2025“, der die zunehmende Rolle der Finanzstraße Beijings während des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) dokumentiert. Der Bericht hebt hervor, dass Beijing in den Bereichen Entscheidungsfindung, Regulierung, Vermögensverwaltung und internationale Zusammenarbeit an Einfluss gewonnen hat. Zudem wurden Leitlinien für den Einsatz großer KI-Modelle in der Finanzbranche veröffentlicht, die die digitale Transformation von Banken und anderen Finanzinstituten unterstützen sollen.

Die politischen Leitlinien der zentralen Finanzaufsichtsbehörden betonen die Notwendigkeit einer moderat lockeren Geldpolitik und die Förderung neuer Finanzdienstleistungsmodelle. Auch im Bereich der grünen Finanzwirtschaft wurden Fortschritte erzielt, insbesondere durch die Veröffentlichung eines Weißbuchs, das Lösungen zur Erreichung der CO2-Emissionsziele bietet.

Die Belt and Road Initiative (BRI) wurde als bedeutende Plattform für globale Investitionen hervorgehoben. Die Export-Import-Bank of China hat Kredite in Höhe von über 2 Billionen Yuan (ca. 281 Milliarden US-Dollar) für BRI-Projekte bereitgestellt und zahlreiche Vereinbarungen mit internationalen Finanzinstituten unterzeichnet.

Das Forum zog auch die Aufmerksamkeit aller 29 weltweit bedeutenden Banken auf sich und richtete fünf Veranstaltungsorte im Ausland ein, um den globalen Dialog zu fördern. Beijing veröffentlichte zudem Stellungnahmen zur Unterstützung von Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen sowie zur Förderung von Fusionen und Übernahmen börsennotierter Unternehmen, um den gesamten Lebenszyklus von Kapitalbeschaffung und Investitionen zu optimieren.

Insgesamt zeigt das Forum, dass Beijing seine Position als globales Finanzzentrum weiter festigt und einen bedeutenden Einfluss auf die internationale Finanzlandschaft ausübt.

