AB Foods: Primark-Ausgliederung könnte langfristig für Kurssteigerung sorgen!

AB Foods plant nun eine Überprüfung seiner Konzernstruktur. Chiekrie äußerte, dass eine mögliche Ausgliederung von Primark und dem Lebensmittelgeschäft langfristig positiv für die Bewertung des Unternehmens sein könnte. Allerdings wird erwartet, dass aufgrund der aktuellen zyklischen Herausforderungen in beiden Bereichen eine solche Maßnahme nicht kurzfristig, sprich im nächsten Jahr, umgesetzt werden kann.

Die Aktie von Associated British Foods (AB Foods) erlebte am Dienstag einen kurzfristigen Anstieg von etwa drei Prozent, nachdem das Unternehmen über eine mögliche Ausgliederung seines Textil-Discounters Primark und des Lebensmittelgeschäfts nachdachte. Letztlich fiel der Kurs jedoch um 0,2 Prozent auf 2.275 Pence. Analyst Aarin Chiekrie von Hargreaves Lansdown kommentierte die Jahreszahlen des Unternehmens als „etwas mau“. Insbesondere in Großbritannien, Irland und Europa sanken die flächenbereinigten Umsätze von Primark trotz eines günstigen Sommerwetters im Vergleich zum Vorjahr. Zudem litt die Zucker-Sparte unter stark gesunkenen europäischen Zuckerpreisen, was zu einem erheblichen Rückgang des operativen Gewinns führte.

Der Unternehmenschef George Weston, Enkel des Gründers, betonte, dass AB Foods über zwei starke Geschäftsbereiche verfüge. Er hob hervor, dass das Lebensmittelgeschäft ein „äußerst attraktives Portfolio“ habe, das jedoch von den Finanzmärkten weniger gut verstanden werde als Primark. Verwaltungsratschef Michael McLintock ergänzte, dass die Größe von Primark, das den Großteil des Betriebsgewinns ausmacht, eine Rolle bei der Entscheidung über eine mögliche Trennung spiele. Wittington Investments, die Investmentgesellschaft der wohlhabenden Weston-Familie, beabsichtigt, die Mehrheitsbeteiligung an beiden Geschäftszweigen aufrechtzuerhalten.

Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete AB Foods einen deutlichen Rückgang der Gewinne, insbesondere aufgrund der niedrigen Zuckerpreise. Der Umsatz fiel im Gesamtjahr bis zum 13. September um drei Prozent auf knapp 19,46 Milliarden britische Pfund (22,2 Milliarden Euro). Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn sank um 13 Prozent auf 1,73 Milliarden Pfund, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen jedoch mit einem Anstieg des Ergebnisses. Der Gewinn für die Aktionäre betrug im Gesamtjahr über eine Milliarde Pfund, was einem Rückgang von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Associated British Foods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 25,40EUR auf Tradegate (05. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.